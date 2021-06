BREAKING NEWS: Simona Halep si-a anuntat revenirea in circuit! Numarul 3 WTA va participa la un turneu de iarba in Germania 

Simona Halep va reveni in circuitul WTA in data de 20 iunie, cu ocazia turneului de iarba organizat la Bad Homburg.

Simona Halep a anuntat ca va reveni in lumea buna a circuitului WTA incepand cu finalul lunii iunie. Vestea vine la doar 48 de ore dupa ce sportiva din Romania anuntase ca a revenit pentru prima oara pe terenul de tenis, dupa 3 saptamani si jumatate de repaus total.

Numarul 3 WTA va participa la prima editie a competitiei WTA 250 de la Bad Homburg din Germania. Intrecerea va avea loc in saptamana 20-26 iunie si se va desfasura pe iarba, o suprafata pe care Simona Halep tinteste sa faca un rezultat prin care sa onoreze titlul cucerit la Wimbledon in 2019.

"Salutare tuturor! Am niste vesti bune sa va dau: sunt foarte incantata ca o sa joc la prima editie a turneului din Bad Homburg. Abia astept sa va vad in tribune, ne vedem curand!", a fost mesajul transmis de Simona Halep pe Instagram.

Premiile totale financiare ale acestui turneu ajung la suma de $235,238, iar pe tabloul principal vor fi prezente 32 de jucatoare. Intrucat nici Ashleigh Barty, si nici Naomi Osaka nu vor participa la Bad Homburg, Simona Halep va fi cap de serie numarul 1.

Ultimul meci oficial jucat de Simona Halep a avut loc in data de 12 mai, cand jucatoarea nascuta la Constanta suferea o neasteptata si dura accidentare: dubla ruptura musculara la scorul de 6-1, 3-3 in partida cu Angelique Kerber jucata in turul 2 la Roma.

Simona Halep a jucat in acest an 16 partide oficiale, dintre care a castigat 11. Cel mai bun rezultat il reprezinta sfertul de finala atins la Australian Open, faza competitionala in care a urcat dupa o victorie impresionanta cu una dintre cele mai bune jucatoare ale ultimului an calendaristic, poloneza Iga Swiatek.