Faza zilei la Australian Open! A crezut ca a castigat, dar a uitat noul regulament: PREMIERA la Melbourne

Faza zilei la Australian Open 2019 a fost produsa de noua senzatie a tenisului feminin britanic, Katie Boulter.

Ocupanta locului 97 WTA s-a impus in primul tur la Melbourne in fata rusoaicei Ekaterina Makarova, scor 6-0, 4-6, 7-6 (10-6), insa s-a bucurat mai devreme decat ar fi trebuit. Boulter este prima jucatoare care se impune prin tie-break-ul pana la 10, introdus chiar la editia din acest an.

Organizatorii primului turneu de Grand Slam al anului au hotarat in luna decembrie a anului trecut sa introduca super tie-break in setul decisiv, la scorul de 6-6 pentru ca meciurile sa nu se prelungeasca la nesfarsit, iar drept castigator este declarat jucatorul care ajunge primul la la zece puncta in super-tie-break.

Moemntul “victoriei” a fost transformat intr-o adevarata faza amuzanta, pentru ca reprezentanta Marii Britanii nu cunostea aceasta regula, iar ea s-a bucurat inca de la 7-4, scorul unui tie-break normal. Dupa ce a inteles ca nu a castigat inca, Boulter s-a adunat si s-a impus pana la urma dupa doua ore si 24 minute de joc. In continuare, e ava juca miercuri cu Aryna Sabalenka din Belarus, locul 11 WTA.

When you think you've won the final set tiebreak but forget it's first to 10.

For the record, @KatieBoulter1 eventually advances to the 2R, def. Ekaterina Makerova 6-0 4-6 7-6(6).#AusOpen pic.twitter.com/jK2jtCEHBZ