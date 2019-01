Eugenie Bouchard a iesit la agatat pe Instagram! Canadianca a descris barbatul ideal in asteptarea primului meci la Australian Open | FOTO

Jucatoarea din Canada se pregateste de meciul din primul tur de la Melbourne.

Eugenie Bouchard este deja foarte bine cunoscuta pentru postarile sale de pe retelele de socializare, insa de curand, sportiva din Canada a surprins pe toata lumea si a iesit la agatat… pe Instagram.

Genie a publicat recent o fotografie din Australia, acolo unde participa la primul mare turneu al sezonului, Australian Open, la a carei descriere a scris ca se simte “singura si plictisita”, indemnandu-si urmaritorii sa-i scrie in privat.

Nu a fost de mirare faptul ca mii de mesaje au urmat din partea admiratorilor canadiencei, asa ca Eugenie a descris barbatul ideal intr-un interviu acordat publicatiei Herald Sun. “Ma simt foarte singura. Calatoresc peste tot prin lume, intr-un oras diferit in fiecare saptamana. Stiti cat de greu e? Viata mea sociala primeste o lovitura masiva. Barbatul ideal ar trebui sa fie cineva care e increzator, amuzant si stie cum sa se imbrace. In plus, trebuie sa fie mai inalt decat mine si, totodata, sa fie mai musculos”, a declarat Eugenie Bouchard pentru sursa citata.

Ea va evolua la Melbourne marti, impotriva chinezoaicei Shuai Peng, locul 128 WTA.