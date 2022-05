Condamnat la închisoare pentru o perioadă de 2 ani și 6 luni, Boris Becker a ajuns să își regrete deciziile din trecut mai repede decât și-ar fi putut imagina.

De 6 ori campion în turneele de mare șlem, fostul tenismen german a fost închis la Wandsworth, închisoare de categoria B, aflată la doar 3,5 kilometri distanță de faimosul Teren Central de la Wimbledon, unde a câștigat trei finale.

Disgraced tennis champion Boris Becker has complained about being served tiny potions and corned beef in prison. Thoughts? #TodayExtra pic.twitter.com/jqHYApS4ek