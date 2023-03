Boris Becker, dezvăluiri din închisoare. "Un deținut a încercat să mă omoare!"

Becker a fost eliberat din închisoarea Huntercombe în decembrie, după ce şi-a ispăşit doar opt luni din pedeapsa de doi ani şi jumătate pentru acuzaţiile legate de cazul său de faliment din 2017. La scurt timp după eliberare, Becker a spus postului german Sat 1 că un „deţinut din închisoare a încercat să-l omoare" în timpul încarcerării sale.

„Este minunat [să fii afară]”, a spus Becker pentru Amanpour. „Apreciezi libertatea doar după ce ai fost încarcerat. Este un stil de viaţă diferit, este o lume diferită. Sunt afară acum de peste trei luni şi sunt fericit să fiu aici în viaţă şi să vorbesc cu tine. Închisoarea este un loc foarte periculos. M-am uitat la câteva filme înainte doar ca să mă pregătesc puţin, dar nu mă aşteptam la aşa ceva. Este foarte înfricoşător.

Este o adevărată pedeapsă. Adică, închisoarea ar trebui să fie aşa, dar este o adevărată pedeapsă care îţi ia libertatea, mijloacele de trai. Singura monedă pe care o ai este caracterul şi personalitatea ta – la propriu – şi mai bine te împrieteneşti cu băieţii puternici pentru că ai nevoie de protecţie, ai nevoie de un grup de oameni care să aibă grijă de tine”, a adăugat el.

De şase ori campion de Grand Slam, Becker în vârstă de 55 de ani a vorbit cu Amanpour înainte de lansarea unui nou documentar despre viaţa şi cariera sa, intitulat „Boom! Boom! Lumea împotriva lui Boris Becker".

Documentarul în două părţi, difuzat pe 7 aprilie pe Apple TV, este opera regizorului câştigător al Oscarului Alex Gibney şi a producătorului câştigător al Oscarului John Battsek, care au avut acces special la Becker timp de mai bine de trei ani până la condamnarea sa în aprilie 2022. .

„Iniţial am fost intrigat să fac un document despre Boris pentru că eram un mare fan al tenisului, desigur, iar Boris este unul dintre cei mai mari jucători ai tuturor timpurilor”, a spus Gibney pentru Amanpour.

„Aşa că, atunci când John Battsek m-a abordat şi mi-a spus: „Te-ar interesa să faci asta?” I-am spus: „M-ai cucerit încă de când ai spus numele lui Boris”.

„Dar celălalt lucru care a fost interesant pentru mine, l-am văzut pe Boris jucând un rol ntr-un film numit „Dragoste nu înseamnă nimic” şi este rar când ai un sportiv de statura lui Boris care poate vorbi cât de elocvent cum o face Boris despre sport şi, de asemenea, despre elementele psihologice ale tenisului. Deci, abilitatea lui Boris ca jucător, dar şi ca povestitor a fost cea care m-a intrigat să fac povestea.”

Documentarul reflectă ascensiunea fulgerătoare a lui Becker la celebritate după ce a câştigat Wimbledon la vârsta de doar 17 ani şi viaţa lui personală.

Becker a câştigat 49 de titluri, inclusiv şase de mare şlem şi aurul olimpic, în timpul unei cariere ilustre, înainte de a deveni comentator şi antrenor de tenis – în special pentru Novak Djokovici – odată ce cariera sa de jucător s-a încheiat.

Gibney a explicat că a fost intrigat de perspectiva de a spune povestea ascensiunii şi căderii lui Becker, precum şi de mântuira legendei germane.

„Am început să explorăm puţin mai profund unele dintre circumstanţele care l-au dus pe Boris la închisoare şi am avut un interviu lung cu Boris cu doar trei zile înainte de a fi condamnat, când nu ştia ce anume avea să se întâmple cu el, ” spune Gibney.

„În acel moment a fost foarte cinstit cu viaţa lui, într-un mod destul de puternic în film, dar imaginea de la sfârşitul poveştii este o poveste de revenire. Adică a făcut nişte greşeli, a plătit pentru ele şi acum există posibilitatea ca Boris să scrie un nou capitol”

Boris Becker: „Sunt pregătit de revenire"

Becker reflectă asupra vieţii sale în acelaşi mod în care face un meci de tenis, folosindu-şi victoriile din două seturi ca o metaforă a locului în care se află în prezent.

În tenis, ca şi în viaţă, lucrurile nu au fost „niciodată uşoare” şi „întotdeauna un pic de luptă”, îşi aminteşte Becker.

„Dar cel mai important punct este ultimul punct, nu primul, iar planul meu este să câştig ultimul punct”, spune el.

„Aceasta este linia roşie în toată viaţa mea profesională şi privată; da, trec prin încercări şi necazuri, uneori din motive bune sau greşite, dar nu renunţ niciodată. Când Alex a vorbit despre următorul capitol, îmi construiesc al treilea capitol, probabil ultimul, în timp ce vorbim.

Da, ar fi trebuit să fac asta şi ar fi trebuit să fac asta, dar în retrospectivă eşti întotdeauna mai deştept. Am făcut ceea ce am făcut, mi-am plătit cotizaţiile şi sunt gata de revenire.”

Becker spune că a avut „suficient timp de reflecţie” în timp ce a fost în închisoare, gândindu-se la greşelile pe care le-a făcut, dar orice sentiment de „să-ţi pară rău pentru tine” nu a durat mult, deoarece „trebuie să te trezeşti a doua zi şi efectiv să supravieţuieşti”.

Bărbatul de 55 de ani a avut amintiri de care s-a legat în timpul petrecut în închisoare, printre care şi revenirea din meciul cu Andre Agassi, în semifinala de la Wimbledon din 1995, un meci special la care s-a gândit „o dată sau de două ori”.

„Dacă închisoarea nu te face să fii umil, atunci nu ştiu ce te va face”, spune Becker. „Când pierzi literalmente totul şi intri într-o celulă foarte mică timp de 231 de zile, dacă asta nu te face să fii umul, atunci oricum eşti pierdut. Am avut timp să-mi amintesc de unde vin, dar nu a fost întotdeauna rău. Am câteva lucruri bune, am câteva victorii, am întâlnit oameni buni pe parcurs. Mai ales în ultimii doi ani când te lupţi, când eşti cu adevărat pierdut, numărul de oameni care sunt cu tine pleacă din primul minut. Doar o mână de oameni au rămas şi datorită lor lor nu mi-am pierdut niciodată speranţa. Ei fac parte din noua mea echipă care încearcă să mă ajute să revin”.

News.ro