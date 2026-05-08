Nimeni n-a câștigat bătălia cu timpul, iar Novak Djokovic (Serbia, 38 de ani, 4 ATP) se convinge, la rândul său, de această realitate incontestabilă.

Cel mai bun jucător de tenis al tuturor timpurilor are, în continuare, un arsenal impresionant de lovituri geniale însă, din păcate, corpul său dă semne clare de slăbiciune. Tocmai de aceea, Nole, accidentat, n-a mai putut juca niciun meci după 12 martie. Atunci, a fost învins de britanicul Jack Draper (24 de ani, 50 ATP), un adversar cu care s-ar fi „distrat“ într-o situație normală. La Indian Wells însă, pe hard, Djokovic a fost bătut: 6-4, 4-6, 6-7.