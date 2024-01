Semn că și Djokovic îmbătrânește! „Nole” a bifat o premieră negativă în carieră, la Australian Open 2024

La 37 de ani fără 4 luni, Novak Djokovic și-a început parcursul în ediția 2024 a Openului Australiei cu o victorie obținută mult mai dificil decât ar fi fost așteptat, înaintea startului meciului cu croatul Dino Prizmic.

Pentru prima oară în întreaga sa carieră, în care a ajuns la a 73-a participare pe tablourile principale ale turneelor de mare șlem, Novak Djokovic a stat mai mult de patru ore pe teren, într-un meci jucat în runda inaugurală.

"This guy is good man", says Nick Kyrgios. https://t.co/vBpjQyWc82

An extraordinary match concludes in the most sporting fashion.

The past and present of this game embraces and congratulates the future.

Novak goes through 6-2 6-7(5) 6-3 6-4, but young Dino Prizmic leaves a lasting impression.#AusOpen pic.twitter.com/E4ZfCb0JcX