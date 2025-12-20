2024 este anul care l-a făcut pe Novak Djokovic să răsufle ușurat, în dezbatarea care încearcă să identifice numele celui mai bun jucător de tenis din istorie.

La capătul unei finale olimpice spectaculoase, disputate împotriva lui Carlos Alcaraz, „Nole” și-a adjudecat medalia de aur care îi lipsea din palmares.

Novak Djokovic, campion olimpic la 37 de ani

Cu minimum o victorie în toate întrecerile importante ale tenisului, Novak Djokovic a adunat în contul său argumente de care marii săi rivali, Roger Federer și Rafael Nadal, nu dispun.

Federer nu a câștigat niciodată turneele ATP Masters 1000 de la Monte-Carlo și Roma, dar nici medalia de aur olimpică, în proba individuală, pe când lui Nadal îi lipsesc din palmares Turneul Campionilor și un trofeu în competiția ATP Masters 1000 de la Miami.