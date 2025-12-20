2024 este anul care l-a făcut pe Novak Djokovic să răsufle ușurat, în dezbatarea care încearcă să identifice numele celui mai bun jucător de tenis din istorie.
La capătul unei finale olimpice spectaculoase, disputate împotriva lui Carlos Alcaraz, „Nole” și-a adjudecat medalia de aur care îi lipsea din palmares.
Novak Djokovic, campion olimpic la 37 de ani
Cu minimum o victorie în toate întrecerile importante ale tenisului, Novak Djokovic a adunat în contul său argumente de care marii săi rivali, Roger Federer și Rafael Nadal, nu dispun.
Federer nu a câștigat niciodată turneele ATP Masters 1000 de la Monte-Carlo și Roma, dar nici medalia de aur olimpică, în proba individuală, pe când lui Nadal îi lipsesc din palmares Turneul Campionilor și un trofeu în competiția ATP Masters 1000 de la Miami.
Mouratoglou nu îl vede pe Djokovic doborând acest record
Majoritatea măsurătorilor îl dau pe tenismenul născut la Belgrad drept cel mai valoros din întreaga desfășurare de forțe văzute în „Sportul Alb,” însă fostul antrenor al Simonei Halep, Patrick Mouratoglou, a găsit recordul care, în opinia sa, nu va putea fi depășit de Djokovic.
De douăzeci și patru de ori campion în turneele de mare șlem, cu 428 de săptămâni petrecute ca număr unu ATP, Djokovic tot nu va reuși să iasă primul în ierarhia care numără titlurile cucerite în ATP, crede Mouratoglou.
Jimmy Connors, cu 109 titluri ATP, urmat de Roger Federer, cu 103, sunt singurii tenismeni care au câștigat mai multe turnee decât Novak Djokovic, care are în palmares 101.
„Novak încă joacă și nu este departe. Dar, pur și simplu, Djokovic este concentrat pe turneele de mare șlem, și nu poate câștiga încă șase sau șapte astfel de turnee care l-ar apropia de acel record,” a apreciat Patrick Mouratoglou, conform Tennis365.
Două titluri pentru „Nole” în 2025, la 38 de ani
În 2025, Novak Djokovic a câștigat turneele ATP de la Geneva și Atena.
Tenismenul sârb speră să rămână în circuitul ATP până la Jocurile Olimpice de la Los Angeles din 2028, când ar putea avea ocazia de a se lupta pentru a-și apăra medalia de aur cucerită pe zgura de la Roland Garros.