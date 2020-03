ULTIMA ORA: Bianca Andreescu NU VA PUTEA participa la Jocurile Olimpice 2020! | De ce i-a fost refuzat numarului 6 WTA dreptul de a juca 

Comitetele Olimpice ale Canadei si Australiei se opun derularii Jocurilor Olimpice in 2020.

Scrisoarea presedintelui Comitetului Olimpic International, Thomas Bach, publicata in urma cu mai putin de 24 de ore a produs reactii intirgante din partea Comitetelor Olimpice din Canada si Australia.

Anuntand ca decizia finala cu privire la amanarea ori desfasurarea Jocurilor Olimpice va fi luata abia peste patru saptamani, oficialii Comitetului Olimpic International au fost surprinsi sa afle ca selectionatele Canadei si Australiei au decis sa nu participe in cazul in care JO 2020 vor fi derulate in vara acestui an, in ciuda pandemiei de COVID-19.

RELEASE: The Canadian Olympic Committee and Canadian Paralympic Committee have made the difficult decision to not send Canadian teams to the Olympic and Paralympic Games in the summer of 2020: https://t.co/HyOBA5wwp4 pic.twitter.com/x9OWABVxMA — Team Canada PR (@TeamCanadaPR) March 23, 2020



Bianca Andreescu, cel mai bine clasata canadiana in WTA, nu va putea participa la JO 2020



Decizia o afecteaza direct pe Bianca Andreescu, actual numar 6 in clasamentul WTA, dar si alti tenismeni, precum Denis Shapovalov (16 ATP), Felix Auger-Aliassime (20 ATP) sau Milos Raonic (30 ATP). In plus, echipa de fotbal feminin canadiana, medalita cu bronz la Rio 2016 se regaseste actualmente in imposibilitatea de a-si apara distinctia, atat timp cat Comitetul Olimpic International nu va decide amanarea Olimpiadei cu un an.

"Desi recunoastem complexitatile inerente ale unei amanari, nimic nu este mai important decat sanatatea si siguranta atletilor nostri si a comunitatii globale. Nu este vorba doar despre sanatatea sportivilor, ci despre sanatatea publica. Avand in vedere COVID-19 si riscurile care vin cu acesta, nu este sigur pentru sportivi, pentru familiile lor si pentru comunitatea mai larga canadiana ca acestia sa continue sa se antreneze pentru Jocurile Olimpice. De fapt, o astfel de activitate ar merge impotriva sfaturilor de preventie pe care solicitam ca toti canadienii sa le urmeze," a fost scris in comunicatul de presa ale Comitetelor Olimpice si Paralimpice Canadiene.

In plus, Comitetul Olimpic Australian a anuntat amanarea tuturor planurilor referitoare la Jocurile Olimpice din acest an si i-a avertizat pe sportivi ca ar trebui sa se pregateasca pentru o versiune a Jocurilor Olimpice de Vara la Tokyo in sezonul estival al anului 2021.

Australia's Olympic Committee executive board on Monday "unanimously agreed that an Australian Team could not be assembled in the changing circumstances at home and abroad." pic.twitter.com/8tV0MmOPAK — Nick Zaccardi (@nzaccardi) March 23, 2020