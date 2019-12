BIANCA ANDREESCU cucereste inimile canadienilor: "Sunt mandra sa reprezint Canada!" | CE COTA are pentru castigarea Australian Open 2020

Din articol Bianca Andreescu, a doua favorita la castigarea Australian Open conform bookmakerilor

Bianca Andreescu a fost declarata cea mai buna sportiva a anului in Canada.

Bianca Andreescu a castigat premiul "Lou Marsh", distinctie decernata anual celui mai bun sportiv al Canadei. Sportivei canadience cu origini romane i-a fost acordat acest trofeu simbolic ca rasplata a ascensiunii fulminante pe care a inregistrat-o in decursul acestui an, pe care l-a inceput in afara top 150 WTA si l-a incheiat in top 5 WTA.

"Sunt foarte recunoscatoare pentru acest premiu! Nu ma asteptam sa fiu prima tenismena care sa-l castige, e incredibil. Succesul meu din acest an nu ar fi fost posibil fara toata sustinerea Canadei. Sportul canadian a fost incredibil in acest an si cu siguranta sunt si alti sportivi care meritau o parte din acest premiu. Toti ne motivam reciproc pentru a fi mai buni. Astept cu nerabdare sa vad ce va aduce anul 2020. Sunt mandra sa reprezint Canada la cel mai inalt nivel,", a declarat campioana de la US Open.

???? UNANIMOUS ???? Congratulations to @Bandreescu_ on being named the 2019 Lou Marsh Award Winner as ???????? top athlete! pic.twitter.com/GsOBru1tkT — Toronto Blue Jays (@BlueJays) December 9, 2019

Serena Williams conduce clasamentul probabilitatilor de castig la primul Grand Slam al anului 2020, avand o cota de 6.50 pentru a ridica trofeul, in vreme ce Ashleigh Barty si Bianca Andreescu se regasesc la egalitate, cu o cota de 8. Simona Halep ocupa al treilea loc, cu o cota de 9 pentru a se impune la Melbourne. Australian Open 2020 va avea loc in perioada 20 ianuarie - 2 februarie.

In 2019, Bianca Andreescu si-a adjudecat trei turnee importante in circuitul WTA, Indian Wells, Toronto si US Open, invingand-o pe Serena Williams atat la Toronto, cat si la US Open. Andreescu ocupa in prezent locul 5 in clasamentul WTA, cu 5133 de puncte, la 329 de puncte in spatele Simonei Halep.