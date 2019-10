Prima reactie a Biancai Andreescu dupa retragerea de la Turneul Campioanelor! "Mi-a trosnit genunchiul! Ma doare ca naiba!" 

Bianca Andreescu s-a retras de la Turneul Campioanelor dupa doar un set jucat in al doilea meci, pe care l-a pierdut in fata Karolinei Pliskova.

Canadianca cu origini romane a marturisit in timpul unei sesiuni de on-court coaching ca are probleme serioase la genunchi si a lasat de inteles ca nu ar fi putut juca nici macar un set daca peste fileu ar fi fost Simona Halep.

Bianca Andreescu: „Daca jucam contra lui Halep asa, nu era in regula”

„Mi s-a intors genunchiul si am auzit ca a trosnit ceva. Doctorul mi-a zis ca e vorba de menisc. Nu pot indoi genunchiul. Trosneste ceva de fiecare data cand merg si ma doare ca naiba”, a declarat Bianca Andreescu, inlacrimata, la scorul de 3-3 al meciului cu Pliskova.

Antrenorul Biancai i-a comunicat sa nu forteze, medicii solicitandu-i sa se opreasca, dar Andreescu a relatat ca nu renunta, fiind increzatoare in fortele proprii, motivand ca poate rezista in schimburi, pentru ca sunt scurte: „Nu vreau sa ma opresc. Daca jucam contra lui Halep, nu era in regula. Dar ea (n.r. Pliskova) rateaza”, a declarat Andreescu, lasand de inteles ca nu ar fi putut rezista din punct de vedere fizic daca ar fi fost obligata sa joace impotriva unei tenismene precum Simona Halep, care poate prelungi pentru o perioada semnificativa un punct.