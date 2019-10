NEWS ALERT: Bianca Andreescu, out de la Turneul Campioanelor! S-a retras din cauza accidentarii! Cine ii ia locul

"Am facut un RMN joi pentru a verifica genunchiul dupa meciul de aseara (n.r cu Pliskova) si, din nefericire, rezultatul arata ca trebuie sa ma retrag", a declarat Andreescu.

Americanca Sofia Kenin o va inlocui pe Andreescu in Grupa Violet, la ultimul meci, de vineri, contra ucrainencei Elina Svitolina, detinatoarea trofeului. Svitolina este virtuala castigătoare a grupei, iar pentru locul al doilea se lupta Simona Halep si Karolina Pliskova (Cehia).

Bianca Andreescu a fost invinsa de Simona Halep cu 3-6, 7-6 (8-6), 6-3, luni, in primul sau meci de la Shenzhen, dar a fost nevoita sa abandoneze in a doua partida, cu Karolina Pliskova, dupa ce jucatoarea ceha a castigat primul set cu 6-3.

Andreescu (19 ani), numarul patru mondial, anuntase atunci ca va decide daca va mai juca sau nu la Turneul Campioanelor dupa ce va efectua un RMN la genunchiul stang.

Andreescu, revelatia anului 2019, este a doua jucatoare care se retrage de la Turneul Campioanelor din acest an, dupa japoneza Naomi Osaka, aceasta declarand forfait dupa primul sau meci jucat in Grupa Rosie, castigat in fata cehoaicei Petra Kvitova. Locul sau a fost luat de olandeza Kiki Bertens.

