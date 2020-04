"Bestia" Rafael Nadal A DEZVALUIT care este rutina sa de antrenament | Cate ore se antreneaza intr-o zi normala 

Chiar si la 33 de ani, Rafael Nadal rivalizeaza cu Dominic Thiem in topul celor mai bine pregatiti fizic tenismeni din lume.

Rafael Nadal i-a povestit lui Roger Federer si celor peste 50,000 de fani care au urmarit dialogul dintre cei doi transmis LIVE pe Instagram cum arata o zi normala din viata sa atunci cand se pregateste fizic pentru urmatorul sezon.

"Ma trezesc la 8, iau un mic dejun, apoi merg cu fizioterapeutul meu pentru o scurta incalzire si masaj. Dupa aceea, mergem la sala de forta pentru o incalzire de 45 de minute, iesim pe terenul de tenis, unde ne antrenam intre 2-2:30 ore (uneori doar 1:30 ore), iar la ora 13 luam pranzul. Dupa-amiaza ne intoarcem in sala de forta, unde facem exercitii timp de o ora jumatate-doua, iar la final fie primesc tratament din partea fizioterapeutului, fie ma indrept spre casa si ma relaxez pana a doua zi, dimineata," a declarat Rafael Nadal, din vorbele sale reiesind ca ibericul face efort fizic pentru mai bine de 4 ore si jumatate intr-o zi normala.

Rafael Nadal: "Ma antrenez intre 1:30 si 2:30 ore pe terenul de tenis in fiecare zi"



"Mai demult obisnuiam sa am doua antrenamente pe terenul de tenis in fiecare zi, dar acum sunt mai batran si trebuie sa am grija, asa ca ma antrenez doar o singura data pe zi," a completat Nadal pe Instagram LIVE.

Rafael Nadal ocupa in prezent locul 2 in clasamentul ATP, cu 9850 de puncte, secondandu-l pe Novak Djokovic, care are un total de 10,220 de puncte. Nadal este al doilea cel mai titrat jucator din istoria tenisului atat cat priveste numarul turneelor de mare slem castigate, adunand pana acum 19, cu unul mai putin decat Roger Federer.