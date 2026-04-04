Ce veste pentru Barcelona! Ce s-a anunțat chiar înaintea meciului cu Atletico Madrid

Partida Atletico Madrid - Barcelona, din runda 30 de La Liga, va avea loc sâmbătă de la ora 22:00.

Catalanii se află pe primul loc în Spania, la patru puncte de principala urmăritoare, Real Madrid.

În timp ce, echipa condusă de Diego Simeone se situează pe poziția a patra în La Liga, la 16 puncte în spatele liderului Barcelona.

Doi jucători ai catalanilor revin în lot pentru Atletico - Barcelona

Alejandro Balde și Jules Kounde s-au accidentat în startul lunii martie, dar au revenit în lot pentru partida cu Atletico Madrid, după ce au absentat timp de o lună.

Anunțul a fost făcut chair de catalani, în ziua meciului cu rivala madrilenă.

„Alejandro Balde și Jules Koundé au primit acordul medical și fac parte din lot pentru Atletico - Barcelona”, a anunțat Barcelona în mod oficial pe pagina oficială de „X”.