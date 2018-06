Istoria confruntarilor dintre Simona Halep si Kerber! Halep CONDUCE dupa 9 intalniri

Simona Halep are o istorie lunga cu Angelique Kerber in circuitul WTA. Vezi aici LIVE Simona Halep - Angelique Kerber.

Simona Halep si Angelique Kerber se intalnesc azi in sferturile de finala de la Roland Garros. Romanca e favorita principala a turneului, insa Kerber e in mare revenire de forma.

Simona Halep si Angelique Kerber s-au duelat pentru prima data la 50k Saint Raphael, in 2009, cand Simona a castigat in trei seturi, 5-7; 6-2; 7-5.

Urmatoarea intalnire a avut loc cinci ani mai tarziu, la Doha, in 2014. Romanca, aflata atunci pe locul 10 WTA, s-a impus cu 6-2; 6-3.

Urmatoarea intalnire a avut loc in 2015. Halep s-a impus atunci in trei seturi, 6-3; 5-7; 6-4.

Prima victorie a lui Kerber a venit la un meci din Fed Cup in 2016. E singura intalnire pe zgura dintre cele doua, iar nemtoaica s-a impus cu 6-2; 6-2.

Kerber a eliminat-o apoi pe Simona de la Wimbledon in 2016, cu 7-5; 7-6(2).

In acelasi an, Halep si-a luat revansa la Montreal in trei seturi, 6-0; 3-6; 6-2.

Cele doua au continuat duelul in 2016 cu intalnirea de la Cincinnati, acolo unde Kerber s-a impus in doua seturi, 6-3; 6-4.

Aflata atunci pe primul loc in clasamentul WTA, Kerber s-a impus in fata Simonei la Turneul Campioanelor de la Singapore, 6-4; 6-2.

Revansa Simonei a venit anul acesta in semifinalele Australian Open, cand liderul WTA din Romania a castigat un meci epic in trei seturi, 6-3; 4-6; 9-7.

Meciul e special pentru Simona Halep si din prisma legaturii cu antrenorul lui Angelique, belgianul Wim Fisette. Acesta a condus-o pe Simona pana in finala Roland Garros din 2014 si pe locul 2 WTA.

Cei doi s-au despartit apoi din motive nu foarte clare. S-a speculat o cearta, insa cele doua parti au negat.

"Nu eu l-am angajat, nu eu l-am concediat. Eu i-am dat un mesaj, in care i-am spus ca a fost un an bun, cu rezultate bune, iar el este un om OK. Un om bun. Doamna Ruzici s-a ocupat de colaborarea mea cu el. Dansa mi l-a recomandat, eu habar n-aveam cine este, nu vorbisem niciodata cu el. Mi-a spus sa incerc si i-am raspuns ca pana la Roland Garros voi incerca printr-un contract. S-a incheiat contractul si am dorit sa continuam apoi pana dupa turneul din Singapore", spunea atunci Simona Halep.

Nici belgianul nu are resentimente fata de Simona.

"Nu am simtit niciun fel de frustrare la finalul colaborari cu ea, ca antrenor primesti contracte cu durata de sase sau doisprezece luni, la inceput am decis sa lucram pana la Roland Garros si apoi am prelungit intelegerea pana la Singapore. Nu ai de unde sa stii ce se intampla cand se termina contractul. Asa ca am incercat sa dau tot ce am mai bun in aceasta relatie. Simona a luat aceasta decizie pentru ca se simte mai confortabil avand numai romani in echipa. E o persoana care are nevoie de varietate in fiecare zi, are nevoie mereu de oameni noi care sa o inveseleasca. Pe viitor cred ca o sa-i fie greu sa lucreze mai mult de un an cu vreun antrenor pentru ca are nevoie de aceste schimbari", explica atunci belgianul.

