HALEP - KERBER, ROLAND GARROS | Marea PROBLEMA a Simonei, identificata de o legenda a tenisului: "Se vede in limbajul trupului ei in meciurile mari"

Fosta mare jucatoare, Lindsay Davenport, a analizat partida din sferturile de finala feminine de la Roland Garros, dintre Simona Halep si Angelique Kerber.

Davenport a explicat ca Simona are o mare problema, care nu este legata de jocul ei, ci de presiunea sub care joaca romanca.

"Cred ca Simona este jucatoarea care pune cea mai mare presiune pe ea din circuitul WTA. Si Romania pune o mare presiune pe ea, pentru ca romanii o vor campioana. Uitati-va cu atentie, se vede in limbajul trupului ei in timpul meciurilor mari felul in care il trateaza pe Darren Cahill, cum priveste spre loja sau cum se poarta cu ea... Se observa ca este sub un stres enorm, iar asta va conta enorm in meciurile urmatoare. Imi place sa o studiez cu atentie si intre puncte, iar starea ei de spirit spune multe", a declarat Lindsay Davenport intr-o conferinta de presa.

Simona Halep joaca in sferturile Roland Garros cu Angelique Kerber, de la ora 15:00.

Halep o conduce cu 5-4 pe Kerber in ceea ce priveste confruntarile directe, ultima victorie a romancei fiind inregistrata in semifinalele Australian Open 2018, cu 9-7 in decisiv.