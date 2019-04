Asta este probabil cea mai spectaculoasa revenire din istoria tenisului. Era condusa cu 6-0, 5-0 si 40-30

Tarai Moore a produs cea mai tare revenire la turneul ITF de la Sunderland

Meciul dintre Jessika Ponchet si Tara Moore a produs un moment incredibil. Scorul era 6-0, 5-0 pentru Ponchet si a beneficiat si de minge de meci, iar totul se indrepta catre o victorie clara a acesteia. Insa ce a urmat a fost incredibil. Tara Moore a revenit in meci si a reusit sa castige partida, scor 0-6, 7-6, 6-3.

Dupa partida, invingatoarea a declarat ca nu a avut nicio secunda emotii pentru victorie, chiar daca era punctul de pierde rusinos.

Tara Moore are 26 de ani, este castigatoare a 9 turnee ITF in cariera, iar in 2016 a ajuns pana in turul 2 la Wimbledon.