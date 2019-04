FOTO | Frumos in Dubai:)) Imagini sexy cu cea mai buna jucatoare de tenis de masa din Romania

Bernadette Szocs (24 ani) a fost in vacanta in Dubai si s-a fotografiat pe plajele din Dubai.

Numarul 17 in clasamentul mondial si jucatoarea care a cucerit medalia de aur in 2018 la turneul Europa Top 16, turneu la care au participat cele mai bune 16 jucatoare din clasamentul european, s-a bucurat de o vacanta in Dubai.

In 2019 a jucat finala turneului Europa 16, dar a fost invinsa dramatic dupa ce a condus cu 3-0 la seturi. Bernadette este cea mai tanara campioana europeana la tenis de masa si cea mai buna jucatoare din Romania.



sursa foto: Instagram