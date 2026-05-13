Fotbalistului de la Rapid i s-a făcut rău pe aeroport, înainte de decolarea spre Cluj pentru confruntarea din etapa #8 a play-off-ului Superligii României. El a rămas în București și a fost supus unor investigații.

Care este situația lui Alex Dobre și ce decizie a luat Gâlcă la patru zile după momentele de panică din aeroport

A fost primul meci pentru Alexandru Dobre în actuala stagiune când a lipsit pe motiv medical. În rest, a fost integralist în aproape fiecare meci, cu excepția câtorva confruntări. Potrivit gsp, Alex Dobre a revenit miercuri la antrenamentele formației dirijate de Costel Gâlcă și va fi în lot pentru confruntarea cu FC Argeș de vineri, ora 20:30, din etapa #9.

Meciul dintre ultimele două clasate ale play-off-ului va avea loc la Mioveni, pe Stadionul Orășenesc, și va putea fi urmărit în format LIVE TEXT atât pe Sport.ro, cât și pe Facebook Sport.ro.

În afară de Dobre, de la ”U” Cluj - Rapid au mai lipsit Dejan Iliev (entorsă), Alexandru Pașcanu (suspendat), Cristian Manea (probleme genunchi), Leo Bolgado (accidentare genunchi), Gabriel Gheorghe (probleme musculare), Jakub Hromada (probleme musculare la gambă), Cătălin Vulturar (accidentare umăr) și Claudiu Petrila (leziune musculară).

Acționarul Rapidului iese la atac după înfrângerea cu U Cluj. Angelescu, dezamăgit de Gâlcă

Victor Angelescu, acționarul minoritar al Rapidului, a subliniat că ambițiile clubului au crescut considerabil după prima etapă din play-off, când echipa se afla în fruntea ierarhiei, însă problemele medicale constante au ruinat șansele la trofeu.

”S-a ştiut de la început că obiectivul a fost cupele europene. Eu doream să ne batem la titlu, pentru că suntem Rapid. Eram pe locul 1 după prima etapă de play-off, cum să nu ne gândim la titlu? Nu a fost o greşeală să spunem asta”, a transmis Angelescu, potrivit Fanatik.

Oficialul a vorbit, pe urmă, despre situația critică a lotului, acuzând indirect modul în care a fost gestionată pregătirea fizică.

”Din punctul de vedere al accidentărilor am stat foarte slab. O să facem o retrospectivă a întregului sezon. E clar că a fost o problemă. La un moment dat, cred că am avut doar patru jucători care nu s-au accidentat niciodată. Din 30 de jucători să ai doar patru fără probleme medicale într-un sezon… Rezultatul nu este unul satisfăcător, să ai o jumătate de echipă indisponibilă. Mereu am avut 5-6 jucători indisponibili”, a explicat acționarul.

Concluzia lui Victor Angelescu a fost una tranșantă, recunoscând că jocul echipei sub comanda actualului tehnician, Costel Gâlcă, este mult sub așteptări.

”Sunt dezamăgit de toată lumea. Sunt dezamăgit şi de Costel Gâlcă şi de staff. Sunt dezamăgit şi de jucători. Sunt dezamăgit de toţi. Mai avem doar şanse matematice, dar trebuie să şi jucăm ceva ca să putem să câştigăm”, a mai zis oficialul rapidist.