VIDEO Așa pleacă un mare campion de la Wimbledon: Stan Wawrinka, ultim meci memorabil

Așa pleacă un mare campion de la Wimbledon: Stan Wawrinka, ultim meci memorabil Tenis
Marcu Czentye
Data publicarii:
Data actualizarii:

Stan Wawrinka a jucat o partidă uluitoare împotriva lui Matteo Berrettini, în prima rundă a turneului de la Wimbledon.

TAGS:
Stan WawrinkaMatteo BerrettiniWimbledon 2026Tenis ATP
Din articol

La 41 de ani, Stan Wawrinka ocupă locul 109 în clasamentul ATP și este capabil să joace un meci competitiv de 4 ore și 16 minute, în runda inaugurală a unui turneu de mare șlem.

Tenismenul elvețian s-a luptat din răsputeri pentru a oferi publicului londonez o partidă de neuitat, în ultima sa apariție pe iarba de la Wimbledon, alături de fostul finalist al competiției, italianul Matteo Berrettini (30 de ani, 51 ATP).

Meci incredibil între Wawrinka și Berrettini: patru tiebreak-uri în patru seturi

Triplu campion de Grand Slam, Stan Wawrinka a reușit performanța de a emoționa întreaga arenă, la capătul unui meci intens, care a văzut toate cele patru seturi încheindu-se în tiebreak.

Wawrinka și Berrettini au făcut un singur schimb de break-uri, în setul cu numărul trei, reușind să avanseze cu serviciul în toate celelalte ocazii.

6-7 (7), 7-6 (16), 7-6 (7), 7-6 (5) a fost scorul final al partidei dintre Matteo Berrettini și Stan Wawrinka, iar setul secund a fost dramatic, din toate punctele de vedere. 75 de minute a fost durata manșei secunde, care a cuprins un tiebreak încheiat cu 18-16. Nu mai puțin de unsprezece mingi de set au fost irosite în tiebreak, până ca manșa să se încheie în favoarea italianului.

Stan Wawrinka, cu lacrimi în ochi: „Nu vreau să mă retrag, dar știu că a venit vremea să mă opresc.”

La finalul partidei, Stan Wawrinka s-a oprit pentru un interviu acordat pe teren, în care a început să plângă.

Elvețianul s-a arătat mulțumitor organizatorilor pentru invitația de joc acordată, wildcard pe care l-a onorat cu eforturi incredibile, timp de 4 ore și 16 minute.

„Nu puteam visa la un final mai bun.”

„Nu vreau să mă retrag, dar știu că e timpul să mă opresc. Unul dintre motivele pentru care am continuat să joc atât de mult a fost să mă bucur de momente ca acesta.

Sunt recunoscător că am avut această oportunitate de a primi un wildcard și de a mai avea o ocazie de a juca un ultim meci la Wimbledon. E un turneu special. Încă din copilărie, visam să joc aici, într-o bună zi.

Nu e ușor să îmi iau rămas-bun de la ceva ce iubesc atât de mult, dar nu puteam visa la un final mai bun,” s-a pronunțat Stan Wawrinka, înainte de a părăsi arena în uralele publicului ridicat în picioare.

  • Rezumatul meciului Matteo Berrettini - Stan Wawrinka,
    6-7 (7), 7-6 (16), 7-6 (7), 7-6 (5)
Publicitate

Stan Wawrinka

  • Stan wawrinka lacrimi wimbledon 2026 01
×
ÎNAPOI LA ARTICOL
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Peste 400 de persoane moarte la „azilul groazei” din Bihor, găsite îngropate pe un câmp. Detalii șocante din ancheta DIICOT
Peste 400 de persoane moarte la „azilul groazei” din Bihor, găsite îngropate pe un câmp. Detalii șocante din ancheta DIICOT
ULTIMELE STIRI
Au dat lovitura! Transferul de la Rapid a impresionat imediat: „Ieșit din comun”
Au dat lovitura! Transferul de la Rapid a impresionat imediat: „Ieșit din comun”
Stadion-OZN în Europa! Câte locuri va avea arena de peste două miliarde de euro
Stadion-OZN în Europa! Câte locuri va avea arena de peste două miliarde de euro
Adversară mai ușoară pentru Sorana Cîrstea, în turul doi la Wimbledon. Vestea uriașă primită înainte de meci
Adversară mai ușoară pentru Sorana Cîrstea, în turul doi la Wimbledon. Vestea uriașă primită înainte de meci
Valentin Țicu, prezentat la noua sa echipă: ”E jucătorul nostru”
Valentin Țicu, prezentat la noua sa echipă: ”E jucătorul nostru”
„FCSB s-a dus la vale, nu mai e o sperietoare”. Verdictul tranșant al fostului dinamovist
„FCSB s-a dus la vale, nu mai e o sperietoare”. Verdictul tranșant al fostului dinamovist
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026! Surprize imense în meciurile din 16-imi

Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026! Surprize imense în meciurile din 16-imi

Golgheterii de la Mondial: Mbappe l-a egalat pe Messi în topul marcatorilor de la CM 2026! Haaland stă la pândă

Golgheterii de la Mondial: Mbappe l-a egalat pe Messi în topul marcatorilor de la CM 2026! Haaland stă la pândă

Incredibil cu cine semnează Andrei Ivan, la 29 de ani, după două retrogradări consecutive!

Incredibil cu cine semnează Andrei Ivan, la 29 de ani, după două retrogradări consecutive!

Război de oferte pentru Graovac! Unde putea ajunge fotbalistul înainte să se înțeleagă cu Rapid

Război de oferte pentru Graovac! Unde putea ajunge fotbalistul înainte să se înțeleagă cu Rapid

E gata! Marius Marin, prezentat la noua echipă

E gata! Marius Marin, prezentat la noua echipă

Ofertă de 600.000 de euro pentru jucătorul lui FCSB! A dat răspunsul pe loc și a avut parte de o surpriză

Ofertă de 600.000 de euro pentru jucătorul lui FCSB! A dat răspunsul pe loc și a avut parte de o surpriză



Recomandarile redactiei
Au dat lovitura! Transferul de la Rapid a impresionat imediat: „Ieșit din comun”
Au dat lovitura! Transferul de la Rapid a impresionat imediat: „Ieșit din comun”
Stadion-OZN în Europa! Câte locuri va avea arena de peste două miliarde de euro
Stadion-OZN în Europa! Câte locuri va avea arena de peste două miliarde de euro
„FCSB s-a dus la vale, nu mai e o sperietoare”. Verdictul tranșant al fostului dinamovist
„FCSB s-a dus la vale, nu mai e o sperietoare”. Verdictul tranșant al fostului dinamovist
FCSB, înlocuitor pentru Ștefan Târnovanu: ”Un portar care promite”
FCSB, înlocuitor pentru Ștefan Târnovanu: ”Un portar care promite”
Fosta luptătoare din UFC și-a surprins fanii cu un pictorial interzis minorilor: ”Sunt puși, nu?”
Fosta luptătoare din UFC și-a surprins fanii cu un pictorial interzis minorilor: ”Sunt puși, nu?”
Alte subiecte de interes
Ziua 1 la Roland Garros 2024: de la ce ore se joacă Jaqueline Cristian - Jelena Ostapenko și Wawrinka - Murray
Ziua 1 la Roland Garros 2024: de la ce ore se joacă Jaqueline Cristian - Jelena Ostapenko și Wawrinka - Murray
Vedeta competiției ATP 250 de la București, Stan Wawrinka a vorbit despre ce a trăit Simonei Halep în ultimii ani
Vedeta competiției ATP 250 de la București, Stan Wawrinka a vorbit despre ce a trăit Simonei Halep în ultimii ani
Coșmarul a luat sfârșit! Matteo Berrettini revine cu o victorie după șase luni și jumătate
Coșmarul a luat sfârșit! Matteo Berrettini revine cu o victorie după șase luni și jumătate
„Dependentă de sex!” Matteo Berrettini s-a despărțit de Melissa Satta, fotomodelul care adoră sportivii de top
„Dependentă de sex!” Matteo Berrettini s-a despărțit de Melissa Satta, fotomodelul care adoră sportivii de top
Departe de eleganță: reacțiile supărătoare ale Serenei Williams, după ce a pierdut în primul tur la Wimbledon
Departe de eleganță: reacțiile supărătoare ale Serenei Williams, după ce a pierdut în primul tur la Wimbledon
Ce premiu! Înfrângere profitabilă pentru Irina Begu, la a paisprezecea participare în turneul de la Wimbledon
Ce premiu! Înfrângere profitabilă pentru Irina Begu, la a paisprezecea participare în turneul de la Wimbledon
CITESTE SI
Un pasager a câștigat peste 3,3 milioane de dolari la păcănele, pe aeroportul din Las Vegas. Pariase 10 dolari

stirileprotv Un pasager a câștigat peste 3,3 milioane de dolari la păcănele, pe aeroportul din Las Vegas. Pariase 10 dolari

Patrizia Reggiani, „văduva neagră” a familiei Gucci și cea care a orchestrat asasinatul fostului ei soț, ar putea moșteni peste 20 de milioane de euro

protv Patrizia Reggiani, „văduva neagră” a familiei Gucci și cea care a orchestrat asasinatul fostului ei soț, ar putea moșteni peste 20 de milioane de euro

Eurostat: România, pe primul loc în UE la taxarea salariilor. Cât din venitul brut ajunge la stat

stirileprotv Eurostat: România, pe primul loc în UE la taxarea salariilor. Cât din venitul brut ajunge la stat

Simion (AUR): Începem demersurile pentru suspendarea lui Nicuşor Dan. Îl somăm să desemneze săptămâna aceasta un premier

stirileprotv Simion (AUR): Începem demersurile pentru suspendarea lui Nicuşor Dan. Îl somăm să desemneze săptămâna aceasta un premier

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Fizziev vs Torres


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Fizziev vs Torres


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Kape vs Horiguchi


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Kape vs Horiguchi


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!