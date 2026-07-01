La 41 de ani, Stan Wawrinka ocupă locul 109 în clasamentul ATP și este capabil să joace un meci competitiv de 4 ore și 16 minute, în runda inaugurală a unui turneu de mare șlem.

Tenismenul elvețian s-a luptat din răsputeri pentru a oferi publicului londonez o partidă de neuitat, în ultima sa apariție pe iarba de la Wimbledon, alături de fostul finalist al competiției, italianul Matteo Berrettini (30 de ani, 51 ATP).

Meci incredibil între Wawrinka și Berrettini: patru tiebreak-uri în patru seturi

Triplu campion de Grand Slam, Stan Wawrinka a reușit performanța de a emoționa întreaga arenă, la capătul unui meci intens, care a văzut toate cele patru seturi încheindu-se în tiebreak.

Wawrinka și Berrettini au făcut un singur schimb de break-uri, în setul cu numărul trei, reușind să avanseze cu serviciul în toate celelalte ocazii.

6-7 (7), 7-6 (16), 7-6 (7), 7-6 (5) a fost scorul final al partidei dintre Matteo Berrettini și Stan Wawrinka, iar setul secund a fost dramatic, din toate punctele de vedere. 75 de minute a fost durata manșei secunde, care a cuprins un tiebreak încheiat cu 18-16. Nu mai puțin de unsprezece mingi de set au fost irosite în tiebreak, până ca manșa să se încheie în favoarea italianului.

