Manchester United are cel mai mare stadion dintre echipele din Premier League. ”Bătrânul” Old Trafford are aproape 75.000 de locuri, dar cu toate acestea clubul vrea să treacă la un alt nivel, iar următorul pas este construirea unui stadion ultramodern.
Proiectul noului stadion al lui Manchester United a apărut deja în spațiul public și este cu adevărat impresionant. Noua arenă va costa nu mai puțin de 2 miliarde de euro și va avea 100.000 de locuri, urmând să furnizeze și 92.000 de job-uri.
Manchester United a făcut un pas mare spre construirea noii arene
Recent, clubul a făcut un pas important spre construirea arenei. A fost achiziționat terenul pe care va fi amplasat noul stadion, la aproximativ 350 de metri de actualul Old Trafford.
„Știrea de astăzi evidențiază progresul pe care îl facem către o nouă casă de clasă mondială pentru Manchester United și reprezintă o etapă importantă pe măsură ce trecem la următoarea fază de dezvoltare”, a transmis CEO-ul lui Manchester United, Collette Roche, potrivit Daily Mail.
Din Europa, singurul stadion cu o capacitate mai mare decât noul stadion al lui Manchester United va fi Spotify Camp Nou, care are aproximativ 105.000 de locuri după ce lucrările vor fi gata.
Sky Sports scrie că Manchester United estimează costul noului stadion la 2 miliarde de lire sterline, însemnând undeva la 2,31 miliarde de euro. Există însă și o sumă mai mare, de 4,2 miliarde de lire sterline (4,87 milioane de euro), care se referă la proiectul mai larg de regenerare a zonei ”Old Trafford”.