Manchester United are cel mai mare stadion dintre echipele din Premier League. ”Bătrânul” Old Trafford are aproape 75.000 de locuri, dar cu toate acestea clubul vrea să treacă la un alt nivel, iar următorul pas este construirea unui stadion ultramodern.

Proiectul noului stadion al lui Manchester United a apărut deja în spațiul public și este cu adevărat impresionant. Noua arenă va costa nu mai puțin de 2 miliarde de euro și va avea 100.000 de locuri, urmând să furnizeze și 92.000 de job-uri.

Manchester United a făcut un pas mare spre construirea noii arene

Recent, clubul a făcut un pas important spre construirea arenei. A fost achiziționat terenul pe care va fi amplasat noul stadion, la aproximativ 350 de metri de actualul Old Trafford.