„Am primit un 6-0 din partea Wimbledon”. Cum răspunde Gabrielei Ruse, după eliminarea suferită în primul tur

Trei din cele patru jucătoare ale României prezente pe tabloul principal al turneului de la Wimbledon au părăsit proba individuală după runda inaugurală.

Speranțele României se transferă către Sorana Cîrstea, cap de serie numărul 17 în competiția din Londra, care va porni cu prima șansă în turul secund, în meciul contra australiencei Kimberly Birrell (72 WTA).

Gabriela Ruse, reacție matură, deși a rămas fără victorie pe tabloul principal al turneului de la Wimbledon

Din nefericire, aflată la a șasea participare în competiția propriu-zisă de mare șlem din Marea Britanie, Gabriela Ruse (71 WTA) nu a depășit nici de această dată pragul psihologic al acestei runde competiționale.

„Este puțin dificil în momentul acesta să accept faptul că nu am reușit să câștig niciun meci la Wimbledon până acum. Am primit un 6-0 din partea acestui Grand Slam, dar mai încercăm la anul,” a fost prima reacție exprimată de jucătoarea din București în vârstă de 28 de ani, după ce a fost învinsă de Catherine McNally (50 WTA), scor 7-5, 6-3.