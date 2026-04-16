SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Aryna Sabalenka a realizat un pictorial atipic pentru revista cunoscută, renunțând la echipamentul sportiv pentru o ținută sumară și vorbind deschis despre viața ei.

TAGS:
Din articol

Numărul unu mondial, Aryna Sabalenka, a fost protagonista unui pictorial pentru coperta revistei Esquire, apărând într-o ipostază diferită față de terenul de tenis, purtând doar o haină de blană albastră imensă și pantofi cu toc. Jucătoarea în vârstă de 27 de ani a pozat și în alte ținute de lux, printre care o rochie Versace accesorizată cu un ceas Audemars Piguet, dar și piese vestimentare semnate de Sacai sau Jacquemus.

Pe lângă succesul profesional, după ce în luna septembrie a câștigat al doilea său titlu consecutiv la US Open și al patrulea trofeu de Grand Slam din carieră, sportiva traversează o perioadă excelentă și pe plan personal. În martie, ea a anunțat logodna cu antreprenorul Georgios Frangulis.

Variantele pentru o altă carieră: box sau modelling

Întrebată ce ar fi făcut dacă nu ar fi ajuns o jucătoare de succes în circuitul mondial, bielorusa a oferit un răspuns surprinzător: „Box sau poate modelling. Poate model plus-size. Aș fi bună”, a spus ea, potrivit revistei Esquire. „Până la sfârșitul vieții mele, va trebui să fac ceva unde sunt atât de agresivă - poate box - pentru că simt că echilibrez foarte bine aceste două personalități”.

Sabalenka a subliniat diferența majoră dintre atitudinea de la meciuri și cea din afara competițiilor: „Pe teren, sunt destul de agresivă, destul de emoțională, ceea ce trebuie să fiu pentru a scoate cel mai bun tenis al meu. În afara terenului, sunt o persoană complet diferită. Voi fi mereu eu însămi. Dar există o limită când devii o persoană teribilă, pe care nu o poți trece”, a mai zis sportiva.

  • Aryna sabalenka 1
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Spiritul de luptă, o moștenire de la tatăl său

Ferocitatea pe care o arată în timpul meciurilor este o trăsătură moștenită de la tatăl ei, Sergey, fost jucător profesionist de hochei pentru naționala Belarusului, care s-a stins din viață subit în 2019, la doar 43 de ani.

Sportiva a explicat modul în care pierderea tatălui a motivat-o să reușească în tenis. „M-a învățat să rămân puternică indiferent de situație, să fiu pozitivă, să mă distrez în viață indiferent ce s-ar întâmpla. Nu și-a dat seama că era un exemplu bun, pentru că și el se confrunta cu o mulțime de suișuri și coborâșuri. Lupta mereu, și de aceea am un spirit de luptă atât de puternic pe teren”, a transmis liderul WTA.

ARTICOLE PE SUBIECT
ULTIMELE STIRI
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Recomandarile redactiei
Alte subiecte de interes
CITESTE SI
VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moicano vs Duncan


00:00
UFC
UFC Fight Night: Adesanya vs Pyfer


00:00
UFC
UFC Fight Night: Evloev vs Murphy


00:00
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!