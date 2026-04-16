Numărul unu mondial, Aryna Sabalenka, a fost protagonista unui pictorial pentru coperta revistei Esquire, apărând într-o ipostază diferită față de terenul de tenis, purtând doar o haină de blană albastră imensă și pantofi cu toc. Jucătoarea în vârstă de 27 de ani a pozat și în alte ținute de lux, printre care o rochie Versace accesorizată cu un ceas Audemars Piguet, dar și piese vestimentare semnate de Sacai sau Jacquemus.

Pe lângă succesul profesional, după ce în luna septembrie a câștigat al doilea său titlu consecutiv la US Open și al patrulea trofeu de Grand Slam din carieră, sportiva traversează o perioadă excelentă și pe plan personal. În martie, ea a anunțat logodna cu antreprenorul Georgios Frangulis.

Variantele pentru o altă carieră: box sau modelling

Întrebată ce ar fi făcut dacă nu ar fi ajuns o jucătoare de succes în circuitul mondial, bielorusa a oferit un răspuns surprinzător: „Box sau poate modelling. Poate model plus-size. Aș fi bună”, a spus ea, potrivit revistei Esquire. „Până la sfârșitul vieții mele, va trebui să fac ceva unde sunt atât de agresivă - poate box - pentru că simt că echilibrez foarte bine aceste două personalități”.

Sabalenka a subliniat diferența majoră dintre atitudinea de la meciuri și cea din afara competițiilor: „Pe teren, sunt destul de agresivă, destul de emoțională, ceea ce trebuie să fiu pentru a scoate cel mai bun tenis al meu. În afara terenului, sunt o persoană complet diferită. Voi fi mereu eu însămi. Dar există o limită când devii o persoană teribilă, pe care nu o poți trece”, a mai zis sportiva.