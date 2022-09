Nick Kyrgios (27 de ani, 25 ATP) s-a prezentat dărâmat din punct de vedere psihic la ultima conferință de presă pe care a susținut-o la New York în acest an.

Învins de Karen Khachanov (26 de ani, 31 ATP), scor 7-5, 4-6, 7-5, 6-7 (3), 6-4, după 3 ore și 39 de minute de joc, Kyrgios și-a văzut ruinat visul de a deveni campion de Grand Slam în proba individuală în 2022, sezonul în care a reușit această performanță în premieră, în proba de dublu.

Nick Kyrgios: „Inima mi-e frântă. Nu îmi pasă de celelalte turnee, sincer. Acum trebuie să aștept Australian Open.”

„Fizic, nu m-am simțit bine, iar spre finalul meciului am început să mă simt grozav. Doar psihic am fost tulburat. Sunt devastat, dar meritul e al lui Karen. E un luptător, un războinic. A servit excelent, probabil a fost jucătorul cu cel mai bun serviciu, dintre cei pe care i-am înfruntat în acest turneu.

A jucat bine punctele importante. Evident, sunt dărâmat. Am simțit că fie câștig totul, fie pierd totul în acest turneu, iar acum simt că am eșuat în această competiție. Mă simt de rahat, simt că am dezamăgit mulți oameni, nu doar pe mine însumi,” a declarat Nick Kyrgios în debutul conferinței de presă care a durat sub patru minute.

Întrebat dacă sezonul 2022 se încheie în acest punct pentru el, tenismenul australian a replicat, lăsând de înțeles că nu va forța calificarea la Turneul Campionilor, în proba individuală.

„Nu îmi pasă de celelalte turnee, să fiu sincer. Orice alt turneu e o pierdere de timp, părerea mea. Lumea ține minte doar dacă câștigi sau dacă pierzi în turneele de mare șlem. Doar aceste patru competiții contează, iar acum trebuie să aștept Openul Australian,” a adăugat Nicholas Kyrgios.

Australian Open 2023 va avea loc în perioada 16-29 ianuarie.

Nick Kyrgios a rupt două rachete după încheierea meciului cu Karen Khachanov

Nick Kyrgios (27 de ani, 25 ATP) s-a prăbușit din punct de vedere psihic după eliminarea suferită în faza ultimilor opt jucători a Openului American.

Tenismenul australian nu și-a putut reprima frustrarea uriașă trăită la finalul partidei de trei ore și treizeci și nouă de minute și a distrus două rachete, în timp ce oponentul său, Karen Khachanov 26 de ani, 31 ATP), sărbătorea prima calificare a carierei într-o semifinală de Grand Slam.

Pe fondul reacției nervoase exprimate într-o manieră necontrolată, publicul american nu i-a oferit australianului Nick Kyrgios standing ovation-ul pe care jucătorul de la antipozi l-ar fi meritat, în contextul în care a reușit cel mai bun rezultat al său la US Open, iar în drumul său spre sferturi l-a coborât pe Daniil Medvedev de pe prima poziție a ierarhiei mondiale.

31-30 a fost scorul așilor în meciul Kyrgios - Khachanov, un duel al puterii și al un-doi-ului servă-forehand. Partida a însumat 138 de lovituri direct câștigătoare, dintre care 75, bifate de Nicholas Kyrgios.