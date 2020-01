APARITIE DE SENZATIE din partea lui Grigor Dimitrov: bulgarul a fost cerut in casatorie de o fana

Grigor Dimitrov le-a luat ochii spectatorilor prezenti la meciul sau din primul tur, castigat impotriva argentinianului Juan Ignacio Londero, scor 4-6, 6-2, 6-0, 6-4.

Tinuta cu care bulgarul a ales sa-si faca intrarea in arena i-a surprins pe multi, iar decizia lui Grigor n-a ramas "nepedepsita" de fanii tenisului pe Twitter, care au asemanat-o cu o pijama.

Have you spotted any other fashion statements on Day 1? #AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/d6c8enLxqg



Seria momentelor memorabile ale acestui meci nu s-a incheiat aici, camerele de filmat surprinzand in timpul setului secund o fana care l-a cerut in casatorie pe Dimitrov, ridicand un steag al Bulgariei pe care era scris: "Casatoreste-te cu mine, Grigor!"

Grigor Dimitrov va juca in turul al doilea impotriva invingatorului meciului dintre Leonardo Mayer si Tommy Paul.

That moment when you realize @GrigorDimitrov might actually see your proposal ????????

????????????#AO2020 |#AusOpen pic.twitter.com/fMmboggALj