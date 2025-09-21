Americanul a sugerat fără menajamente că adevăratul motiv pentru care cei doi au intrat pe teren împreună a fost pur și simplu pentru "a flirta timp de o oră".



Parteneriatul dintre Răducanu și Alcaraz a fost, de departe, cel mai mediatizat din noua formulă a probei de dublu mixt de la Flushing Meadows. Apariția lor a alimentat speculațiile mai vechi din presă și din rândul fanilor, care sugerau că starul spaniol ar fi interesat de sportiva britanică în vârstă de 22 de ani. Aventura celor doi pe teren a fost însă una scurtă, fiind învinși în primul tur de perechea Jessica Pegula și Jack Draper, scor 2-4, 2-4.



Roddick: „Ce naiba facem aici?”



Într-o discuție din podcastul său, "Served with Andy Roddick", fostul lider mondial nu s-a sfiit să spună lucrurilor pe nume, oferind o interpretare savuroasă a momentului. După ce co-prezentatorul Jon Wertheim a catalogat prestația celor doi drept "un efort bun", Roddick a intervenit tăios.



"Sincer, au vrut doar să flirteze timp de o oră. Ce naiba facem aici? Am zis-o. Nu-mi pasă", a transmis americanul, în hohotele de râs ale celor prezenți.



Trecând la o notă mai serioasă, Roddick a lăudat totuși inițiativa organizatorilor de la US Open, menționând că obiectivul de a atrage nume mari și de a crește vizibilitatea probei de dublu a fost atins. "Scopul a fost să aducem mai multă lume cu ochii pe dublu. Și dacă asta era prioritatea, atunci misiunea a fost îndeplinită la US Open", a mai punctat el.



Rămâne de văzut dacă Emma Răducanu și Carlos Alcaraz vor mai face echipă la turneele viitoare de Grand Slam sau dacă a fost doar un "flirt" trecător.

