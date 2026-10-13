Arbitrul român Horaţiu Feşnic va conduce meciul dintre Red Bull Salzburg şi AC Milan, care va avea loc joi 15 octombrie, la Salzburg, de la ora 19:45 (ora României), în etapa a doua a competiţiei de fotbal Europa League, potrivit site-ului UEFA.

Brigadă din România la Red Bull Sazburg - AC Milan

Arbitri asistenţi vor fi Alexandru Cerei şi Alexandru Corb, iar al patrulea oficial a fost delegat Florin Andrei.

Cătălin Popa a fost nominalizat arbitru video, în timp ce spaniolul Carlos del Cerro Grande va fi arbitru asistent video, informează Agerpres.

În prima etapă, RB Salzburg a învins-o pe Levski cu 1-0, la Sofia, iar AC Milan a pierdut acasă cu Benfica, scor 0-2.

Gigi Becali îl făcea praf sezonul trecut pe Feșnic: ”Cât de idiot poți să fii?”

La începutul anului, Feșnic a arbitrat un meci Universitatea Craiova - FCSB în Cupa României, scor 2-2.

Atunci, Gigi Becali îl făcea praf pe central, acuzând că Luca Băsceanu, cel care pasase decisiv pentru 2-2, a comis un henț la faza premergătoare golului.

”Uită-te la el, face stop cu mâna. Dacă nici ăsta nu mai este henț… Sunt lucruri pentru care ei nu-și dau seama că Dumnezeu le poate pedepsi familiile pentru așa ceva. Copiii ăștia aleargă pe teren și tu îi batjocorești? Îți dai seama cât de idiot să poți să fii? Îi dai galben la portar, dar prelungești cu 4 secunde. Îți dai seama că se dă singur în fapt?”, spunea Gigi Becali la începutul anului.