Iga Swiatek a salvat minge de meci și a suferit timp de trei ore pe terenul Arenei Philippe-Chatrier, în partida cu Naomi Osaka, din turul secund al Roland Garros 2024.

Număr unu mondial, poloneza Swiatek s-a impus, în cele din urmă, scor 7-6 (1), 1-6, 7-5, deși japoneza Osaka a condus cu 5-2 și 30-15 în setul decisiv.

Revenirea formidabilă a Igăi Swiatek a fost însă atât de puternic trăită încât prima jucătoare a lumii a plâns incontrolabil, la vestiare, după încheierea meciului, la capătul maratonului în care a evitat in-extremis eliminarea prematură.

Triplă campioană la Paris, Iga Swiatek a fost filmată plângând amarnic și acoperindu-și fața cu mâna, semn că nu a mai suportat tensiunea acumulată de-a lungul duelului cu Osaka.

.. try to tell me Iga doesn’t care. This was a second round match at a tournament she’s already won three times. This is sports. You fight, you survive, and then you become human again. Rinse, repeat. This woman is a champion….. and human https://t.co/VJWXZsEv17