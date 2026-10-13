Andrei Rațiu (28 de ani) a primit o nouă creștere a cotei de piață și a ajuns la 24 de milioane de euro, potrivit ultimei actualizări Transfermarkt, din 5 octombrie. Gigi Becali, patronul FCSB, nu este însă de acord cu evaluarea fundașului dreapta de la Rayo Vallecano și consideră că acesta nu ar putea fi vândut pentru o asemenea sumă.

Gigi Becali: „E valoros, dar nu face 24 de milioane”

Invitat telefonic la VOYO SPORT LIVE, omul de afaceri a recunoscut calitățile internaționalului român, dar a susținut că prețul său real este mult mai mic. În opinia lui Becali, o echipă ar putea plăti cel mult 10 milioane de euro pentru Rațiu.

„Ăla are valoare (n.r. – Rațiu)! E valoros, e fotbalist, da! N-are cu cine, el săracul n-are cu cine să joace la echipa națională. E jucător valoros, dar n-are cu cine să joace la echipa națională. Nu face 24 de milioane, că dacă făcea, dădea cineva 15... și nu dă nimeni! Poate un 10 milioane s-ar putea să dea. Are și el o vârstă, are 30 de ani... 28 de ani, da...”, a declarat Gigi Becali la VOYO SPORT LIVE.

Potrivit Transfermarkt, Rațiu valorează cu șase milioane de euro mai mult decât la începutul sezonului și este cel mai bine cotat fotbalist român în activitate. Fundașul lui Rayo Vallecano îi devansează pe Radu Drăgușin, evaluat la 16 milioane de euro, Dennis Man, cotat la 12 milioane, și Ionuț Radu, care valorează 10 milioane de euro, după cum Sport.ro v-a prezentat aici.

Rațiu este și cel mai valoros jucător din lotul formației spaniole. Jorge de Frutos ocupă locul al doilea, cu 12 milioane de euro, iar Sergio Camello completează podiumul, cu 10 milioane.