Andy Murray prefațează primul meci cu Novak Djokovic, după 5 ani: „El e numărul 1 mondial, iar eu am un șold metalic”

Novak Djokovic - Andy Murray, ajunși la al 37-lea meci direct

Novak Djokovic și Andy Murray se vor duela în optimile de finală ale turneului ATP Masters 1000 de la Madrid. Va fi al 37-lea meci direct între cei doi membri ai „Big 4”.

Djokovic îl conduce pe Murray cu 25-11 la meciurile directe și i-a fost „naș” în 5 finale de turneu de mare șlem.

Apreciindu-și șansele de a câștiga acest meci cu liderul ATP, Andy Murray a făcut o declarație savuroasă:

„Teoretic, nu am nicio șansă în acest meci. El e numărul 1 mondial, iar eu joc cu un șold metalic. Nu ar trebui să am nicio șansă, dar e o oportunitate grozavă pentru mine să observ la ce nivel joc și să joc împotriva lui din nou.

Am avut atât de multe bătălii minunate de-a lungul anilor, cred că am jucat în finalele tuturor Grand Slam-urilor, am jucat în finală aici. Nu am mai avut șansa de a juca contra lui de mult timp și nu știam dacă voi mai avea șansa de a-l întâlni din nou vreodată.

O să mă bucur de meci, o să am o atitudine fantastică, o să dau ce am mai bun și o să văd la ce nivel mă aflu,” a declarat Andy Murray, pentru Tennis TV.