Ana Bogdan s-a calificat in 16-imi la Melbourne si va juca cu Ashleigh Barty, liderul WTA! Rezultatele Romaniei in prima zi de tenis in Australia

Ana Bogdan a dispus de Kamilla Rachimova din Rusia, scor 6-2, 6-2.

Prima zi competitionala a verii australiene de tenis nu a adus rezultate pozitive tenisului romanesc. Mihaela Buzarnescu si Patricia Tig au pierdut meciurile din turul inaugural jucat la Gippsland Trophy, competitia in care Simona Halep va debuta maine, in fata Anastasiei Potapova.

Cu o adversara redutabila de partea opusa a fileului, Daria Kastakina (71 WTA), Mihaela Buzarnescu, numar 137 WTA s-a inclinat dupa 64 de minute de joc, scor 1-6, 1-6, intr-o partida in care a castigat doar jumatate din totalul punctelor adjudecate de rusoaica.

A doua romanca in clasamentul WTA dupa Simona Halep, Patricia Tig (numar 56 mondial) a pierdut la randul ei in doua seturi, in fata unguroaicei Timea Babos (115 WTA), scor 6-7, 3-6 dupa 120 de minute de joc.

Singura victorie a Romaniei a venit din al doilea turneu WTA 500 care are loc la Melbourne, intitulat Yarra Valley, unde Ana Bogdan a beneficiat de o tragere la sorti mai blanda si a invins-o cu autoritate pe Kamilla Rakhimova (156 WTA) din Rusia, scor 6-2, 6-2, dupa o ora si 20 de minute de joc. In turul urmator, Bogdan o va intalni pe Ashleigh Barty, liderul WTA si principala favorita la castigarea turneului.

In ultimul meci al zilei, Irina Begu isi va masura fortele cu chinezoaica Saisai Zheng (42 WTA). Zheng o conduce cu 2-0 pe Begu la capitolul meciuri directe.