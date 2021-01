"Stiati asta despre mine?" Simona Halep le-a mai dezvaluit un secret fanilor sai intr-un quiz pe repede inainte 

Simona Halep le-a dezvaluit un secret fanilor in ultimul interviu-quiz la care a luat parte.

Simona Halep este principala favorita la castigarea turneului WTA 500 Gippsland Trophy care va incepe in 31 ianuarie si se va incheia in data de 7 februarie, cu o zi inaintea startului Australian Open 2021.

Pana atunci, numarul 2 WTA s-a destins printr-un scurt quiz la care a participat, in urma invitatiei reprezentantilor Slam-ului australian. Supusa unui quiz-fulger, Simona Halep le-a relatat fanilor preferintele sale, dar si un lucru mai putin cunoscut.

Reporter: Tenismenul preferat din circuit?

Simona Halep: Roger Federer.





Reporter: Ce ai mancat la micul dejun?

Simona Halep: Sunca si branza.





Reporter: Preferi sa suni sau sa trimiti mesaje?

Simona Halep: Sa trimit mesaje.





Reporter: Forehand sau backhand?

Simona Halep: Backhand.





Reporter: Seara in oras sau acasa?

Simona Halep: Acasa.





Reporter: Munte sau mare?

Simona Halep: Ambele.





Reporter: 9+11?

Simona Halep: 9+11? Ah, ok, 20! (rade)





Reporter: Un lucru pe care nu-l stim despre tine?

Simona Halep: Nu stiu ce lucruri stiti despre mine. Imi place sa citesc carti de psihologie. Stiati asta?

Halep a inceput anul cu dreptul, dupa ce a invins-o pe Ashleigh Barty (1 WTA) intr-un meci demonstrativ jucat la Adelaide, scor 3-6, 6-1, 10-8. In primul meci oficial al anului, campioana en-titre de la Wimbledon o va intalni pe invingatoarea meciului dintre Whitney Osuigwe (18 ani, 162 WTA) si Anastasia Potapova (19 ani, 101 WTA). Pana in prezent, niciuna dintre cele doua tenismene nu s-a mai intalnit cu Simona Halep in circuitul WTA.