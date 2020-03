Scandal pentru noua regula introdusa in WTA | O fosta jucatoare a dat-o pe Simona Halep ca exemplu pentru a-si demonstra divergenta

Nu toata lumea este de acord cu noua regula introdusa de WTA, dar dilema si mai importanta este daca jucatoarele vor auzi indicatiile antrenorilor.

Fosta jucatoare profesionista de tenis, britanica Samantha Smith a criticat vehement decizia WTA de a introduce regula care le permite antrenorilor sa ofere indicatii jucatoarelor in timpul meciurilor oficiale.

"Mi se pare ca au luat-o intr-o directie complet gresita! Sunt pana la moarte impotriva ei! Cred ca este cea mai proasta decizie din istoria tenisului feminin. Este complet incorect! Ce facem cand Simona Halep isi permite un antrenor de top precum Darren Cahill, care ii castiga meciurile in mod regulat in circuit, iar ea da peste o jucatoare venita din calificari, care nu are banii necesari sa aiba un antrenor? Este nedrept, complet nedrept! De ce au adus asa ceva in jocul nostru?!" s-a pronuntat Samantha Smith, actualmente comentatoare de tenis in Marea Britanie.

Simona Halep: "Eu cand sunt concentrata nu aud nici macar incurajarile antrenorului"



"Eu sunt pentru. Sunt in varsta si imi place traditia, dar cred ca trebuie sa evoluam, pentru ca tenisul creste. Chiar si azi, daca mi-ar fi fost permis sa ofer indicatii, ati fi surprinsi de cat de putine lucruri vor face antrenorii daca li se va permite acest lucru. Motivul pentru care toata lumea vorbeste despre asta e pentru ca este interzis, deci incerci sa transmiti mesajul cat mai subtil posibil. Dar daca ni s-ar permite sa oferim indicatii, ar fi o propozitie simpla, de exemplu: 'Hei, Simona, ai grija la lungul de linie'. Asta inseamna sa antrenezi, dar sa nu oferi prea multe indicatii," a spus Darren Cahill.

"Sper ca Darren sa nu imi returneze reactille nervoase, pentru ca ar fi dur. M-am gandit la asta cand am auzit vestea. Nu stiu ce sa spun; va fi interesant. Nu am avut experienta asta de la junioare, dar aveam si reguli care ne interziceau sa vorbim cu antrenorii. Haideti sa asteptam si sa vedem cum va fi, eu sunt deschisa la aceasta schimbare. Nu am vazut jucatoare vorbind cu antrenorii. Pe terenurile mari e greu sa auzi ce spun, iar eu cand sunt in zona mea de concentrare nici macar nu imi aud antrenorul cand spune 'Haide, Simona!' sau ceva asemanator", a declarat Simona Halep.

