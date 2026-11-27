Finalist pierzător în Turneul Campionilor, cu imaginea pătată de o glumă neinspirată, adresată unui jurnalist în vârstă de 77 de ani, Alexander Zverev a apărut într-o lumină bună în cel mai recent podcast filmat de fostul număr unu mondial, Andy Roddick.

Împreună cu fostul coleg de Cupa Davis, John Isner, Roddick l-a apărat pe germanul Zverev, pe care îl consideră criticat pe nedrept de o bună parte a lumii tenisului.

Andy Roddick, mesaj înfocat despre Alexander Zverev ca număr unu ATP

Andy Roddick s-a declarat iritat de „nonsensul” apărut în spațiul public, potrivit căruia Zverev ar fi număr unu mondial doar prin prisma accidentărilor suferite de Jannik Sinner și Carlos Alcaraz.

„E un nonsens absolut. Dar, dacă toată lumea e sănătoasă, e mai bun decât Carlos și Jannik? Nu, nu cred asta. Nu a fost, până acum. Dar cui îi pasă?” s-a exprimat Roddick, într-o manieră confuză.

Într-o continuare mai clară, Andy Roddick și-a lămurit punctul de vedere: „Mesaj către toți oamenii care îl critică și se înfurie când îl văd ca număr unu mondial. Vor să schimbăm calculele în baza emoțiilor pe care le au acum? Nu poți să spui că nu merită să fie număr unu. E un sistem matematic. Ce ar fi vrut să facă, să nu câștige două turnee de mare șlem?”, a fost întrebarea retorică adresată de Andy Roddick, citată de Punto de break.

Andy Roddick a adunat 13 săptămâni trăite ca număr unu ATP, bornă pe care Alexander Zverev o va întrece la începutul lunii februarie.