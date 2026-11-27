Brazilianul Endrick (20 de ani) a fost asociat cu un transfer și în vară, după ce s-a întors la Real Madrid în urma împrumutului la Olympique Lyon, dar Jose Mourinho a insistat să rămână. Se pare că antrenorul îl vede pe sud-american drept o piesă importantă în club, chiar dacă minutele primite au fost mai puține în prima parte a acestui sezon.

Real Madrid poate rămâne fără Endrick

Acum, Endrick ar putea prinde din nou un transfer, de data aceasta la AC Milan, care îl monitorizează atent și este gata să înainteze o ofertă de 70 de milioane de euro pentru a-l transfera definitiv de la Real Madrid.

Jose Mourinho se opune în continuare, dar clubul îl poate lăsa să plece dacă Endrick își va manifesta intenția de a se transfera pentru a prinde mai multe minute, scrie El Partidazo de COPE.

Totuși, dacă acest transfer se va realiza, Real Madrid poate ”strecura” în contract o clauză potrivit căreia Endrick poate fi răscumpărat pentru o fixă, așa cum clubul a procedat și în trecut, cu alți jucători.

În acest sezon, Endrick a bifat opt partide pentru cei de la Real Madrid, majoritatea din postura de rezervă, reușind să marcheze un gol și să ofere o pasă decisivă.