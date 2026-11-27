Marius Corbu , integralist pentru Ferencvaros în remiza albă de acasă cu Celje, scor 0-0, partidă venită după succesul cu 2-0 obținut pe terenul lui AC Milan. Mijlocașul român a fost desemnat cel mai bun jucător din linia mediană de pe teren și a primit nota 7, potrivit Sofascore, sub media echipei sale, care a fost 7,99. Cele mai mari note ale întâlnirii au fost obținute de Tutyskinas și Leban, de la Celje (8,4), în timp ce Osvath a fost cel mai bine cotat jucător al gazdelor (8,2).

Vlad Dragomir a obținut cea mai mare notă dintre jucătorii români angrenați în competițiile continentale. Mijlocașul lui Pafos a primit nota 7,7, potrivit Sofascore, fiind cel mai bun jucător de câmp al echipei sale în înfrângerea de pe teren propriu cu Midtjylland, scor 0-2, din etapa a patra a Conference League . Dragomir a fost titular și a fost înlocuit în minutul 83, la scurt timp după ce Gogoroza a stabilit scorul final (82'). După acest al treilea eșec din faza ligii, formația cipriotă ocupă penultimul loc în clasament.

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Cum l-au numit italienii pe Florin Tănase după ce a fost titular contra lui Juventus

Seară dificilă pentru Ionuț Radu și Florin Tănase în Europa League

În etapa a 5-a din Europa League, Ionuț Radu a primit nota 6,3, sub media echipei sale, în eșecul suferit de Celta Vigo pe teren propriu contra lui Bournemouth, scor 1-2. Spaniolii au preluat conducerea prin Iago Aspas și au beneficiat de superioritate numerică, însă formația engleză a revenit pe tabelă după pauză prin reușitele lui Alvaro Rodriguez (47) și Rayan (78).

Florin Tănase a fost notat cu 6,2 după prima repriză a meciului pierdut de Omonia Nicosia pe terenul lui Juventus, scor 1-4. Transferat de la FCSB în vară, acesta a fost utilizat în banda dreaptă a liniei de mijloc într-un sistem 4-2-3-1, în afara postului său obișnuit. În minutul 10 a încasat un cartonaș galben pentru un fault, iar în minutul 30 a finalizat un atac pozițional al ciprioților cu un șut cu piciorul stâng de la aproximativ 20 de metri, trimis pe lângă poartă.

Darius Olaru a fost rezervă neutilizată la Union SG în remiza 2-2 cu Lech Poznan, fiind pentru prima dată în faza ligii Europa League când nu a intrat pe teren de la transferul său din SuperLiga, antrenorul David Hubert alegând să facă doar patru din cele cinci schimbări permise.

La rândul său, în Conference League, Cătălin Itu a urmărit de pe bancă înfrângerea echipei sale, CSKA Sofia, scor 1-2 pe teren propriu cu Trabzonspor.