Vlad Dragomir și Marius Corbu, cele mai bune evoluții
Vlad Dragomir a obținut cea mai mare notă dintre jucătorii români angrenați în competițiile continentale. Mijlocașul lui Pafos a primit nota 7,7, potrivit Sofascore, fiind cel mai bun jucător de câmp al echipei sale în înfrângerea de pe teren propriu cu Midtjylland, scor 0-2, din etapa a patra a Conference League. Dragomir a fost titular și a fost înlocuit în minutul 83, la scurt timp după ce Gogoroza a stabilit scorul final (82'). După acest al treilea eșec din faza ligii, formația cipriotă ocupă penultimul loc în clasament.
Marius Corbu, integralist pentru Ferencvaros în remiza albă de acasă cu Celje, scor 0-0, partidă venită după succesul cu 2-0 obținut pe terenul lui AC Milan. Mijlocașul român a fost desemnat cel mai bun jucător din linia mediană de pe teren și a primit nota 7, potrivit Sofascore, sub media echipei sale, care a fost 7,99. Cele mai mari note ale întâlnirii au fost obținute de Tutyskinas și Leban, de la Celje (8,4), în timp ce Osvath a fost cel mai bine cotat jucător al gazdelor (8,2).
Seară dificilă pentru Ionuț Radu și Florin Tănase în Europa League
În etapa a 5-a din Europa League, Ionuț Radu a primit nota 6,3, sub media echipei sale, în eșecul suferit de Celta Vigo pe teren propriu contra lui Bournemouth, scor 1-2. Spaniolii au preluat conducerea prin Iago Aspas și au beneficiat de superioritate numerică, însă formația engleză a revenit pe tabelă după pauză prin reușitele lui Alvaro Rodriguez (47) și Rayan (78).
Florin Tănase a fost notat cu 6,2 după prima repriză a meciului pierdut de Omonia Nicosia pe terenul lui Juventus, scor 1-4. Transferat de la FCSB în vară, acesta a fost utilizat în banda dreaptă a liniei de mijloc într-un sistem 4-2-3-1, în afara postului său obișnuit. În minutul 10 a încasat un cartonaș galben pentru un fault, iar în minutul 30 a finalizat un atac pozițional al ciprioților cu un șut cu piciorul stâng de la aproximativ 20 de metri, trimis pe lângă poartă.
Darius Olaru a fost rezervă neutilizată la Union SG în remiza 2-2 cu Lech Poznan, fiind pentru prima dată în faza ligii Europa League când nu a intrat pe teren de la transferul său din SuperLiga, antrenorul David Hubert alegând să facă doar patru din cele cinci schimbări permise.
La rândul său, în Conference League, Cătălin Itu a urmărit de pe bancă înfrângerea echipei sale, CSKA Sofia, scor 1-2 pe teren propriu cu Trabzonspor.