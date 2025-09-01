Al treilea titlu WTA individual obținut în carieră de Sorana Cîrstea a venit cu o întorsătură de situație mai puțin întâlnită în circuit.

Sportiva din România s-a trezit cu trofeul furat din camera de hotel. „Oricine mi-a furat trofeul de la Cleveland din camera 314 de la The Fifty Sonesta, te rog să mi-l înapoiezi! Nu are nicio valoare materială, doar valoare sentimentală! Aș aprecia enorm asta! Mulțumesc, Sorana”, se arată în postarea sportivei de pe Instagram.

Organizatorii turneului de la Cleveland îi vor oferi Soranei Cîrstea încă un trofeu



Organizatorii competiției WTA 250 din Ohio au reacționat și i-au transmis jucătoarei din România că nu o vor lăsa fără un trofeu.

„Nu te putem lăsa să pleci acasă fără un trofeu,” a reacționat oficial turneul din Cleveland, în urma întâmplării bizare.

