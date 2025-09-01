GALERIE FOTO Americanii au intervenit: cum au reacționat după ce Soranei Cîrstea i-a fost furat trofeul din cameră, la Cleveland

Americanii au intervenit: cum au reacționat după ce Soranei Cîrstea i-a fost furat trofeul din cameră, la Cleveland
Marcu Czentye
Sorana Cîrstea a trecut prin clipe mai puțin așteptate, după câștigarea trofeului de campioană la Cleveland.

Sorana Cirstea
Al treilea titlu WTA individual obținut în carieră de Sorana Cîrstea a venit cu o întorsătură de situație mai puțin întâlnită în circuit.

Sportiva din România s-a trezit cu trofeul furat din camera de hotel. „Oricine mi-a furat trofeul de la Cleveland din camera 314 de la The Fifty Sonesta, te rog să mi-l înapoiezi! Nu are nicio valoare materială, doar valoare sentimentală! Aș aprecia enorm asta! Mulțumesc, Sorana”, se arată în postarea sportivei de pe Instagram.

Organizatorii turneului de la Cleveland îi vor oferi Soranei Cîrstea încă un trofeu

Organizatorii competiției WTA 250 din Ohio au reacționat și i-au transmis jucătoarei din România că nu o vor lăsa fără un trofeu.

„Nu te putem lăsa să pleci acasă fără un trofeu,” a reacționat oficial turneul din Cleveland, în urma întâmplării bizare.

Formă senzațională pentru Sorana Cîrstea, pe hardul din America

Semifinalistă pe zgura de la Iași, în această vară, Sorana Cîrstea și-a confirmat forma bună în America.

În turneul WTA 1000 de la Cincinnati a pierdut doar în fața Igăi Swiatek, după trei succese consecutive, iar la Cleveland a legat șapte victorii fără set pierdut.

Unsprezece meciuri a câștigat Sorana Cîrstea din cele treisprezece jucate la Cincinnati, Cleveland și New York, în această vară.

