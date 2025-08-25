Devine din ce în ce mai greu de ignorat, în cazul Soranei Cîrstea (35 de ani), că rezultatele pe care le obține sunt destul de convingătoare pentru ca decizia amânării retragerii din tenis să aibă sens.

Sportiva din România a câștigat la Cleveland al treilea titlu WTA al carierei, în proba individuală. Și mai impresionant, a bifat această performanță la șaptesprezece ani distanță de la primul cucerit, la Tashkent, în 2008, demonstrând o longevitate rar întâlnită.

Sorana Cîrstea începe US Open ca număr 71 mondial. Săptămâna trecută era în afara top 110

Pe locul 112 al clasamentului WTA a început Sorana Cîrstea întrecerea din Ohio, unde a fost nevoită să joace și două tururi preliminare.

Sorana Cîrstea a legat pe hardul din Cleveland șapte victorii în minimum de seturi, performanță care a propulsat-o 41 de unități, până pe poziția 71 a ierarhiei mondiale.

În a doua zi de US Open, clasamentul WTA actualizat în timp real o arată pe Sorana Cîrstea urcând alte cinci locuri, până pe poziția cu numărul 66.

