GALERIE FOTO Imposibil de prins: Sorana Cîrstea continuă „să zboare” peste rivale, în clasamentul WTA, după titlul de la Cleveland

Imposibil de prins: Sorana C&icirc;rstea continuă &bdquo;să zboare&rdquo; peste rivale, &icirc;n clasamentul WTA, după titlul de la Cleveland Tenis
Marcu Czentye
Data publicarii:
Data actualizarii:

Revenirea Soranei Cîrstea capătă o formă care îi recomandă tot mai puternic să își amâne retragerea din tenisul profesionist.

TAGS:
Sorana CirsteaWTA ClevelandTitlu wTAclasament WTA
Din articol

Devine din ce în ce mai greu de ignorat, în cazul Soranei Cîrstea (35 de ani), că rezultatele pe care le obține sunt destul de convingătoare pentru ca decizia amânării retragerii din tenis să aibă sens.

Sportiva din România a câștigat la Cleveland al treilea titlu WTA al carierei, în proba individuală. Și mai impresionant, a bifat această performanță la șaptesprezece ani distanță de la primul cucerit, la Tashkent, în 2008, demonstrând o longevitate rar întâlnită.

Sorana Cîrstea începe US Open ca număr 71 mondial. Săptămâna trecută era în afara top 110

Pe locul 112 al clasamentului WTA a început Sorana Cîrstea întrecerea din Ohio, unde a fost nevoită să joace și două tururi preliminare.

Sorana Cîrstea a legat pe hardul din Cleveland șapte victorii în minimum de seturi, performanță care a propulsat-o 41 de unități, până pe poziția 71 a ierarhiei mondiale.

În a doua zi de US Open, clasamentul WTA actualizat în timp real o arată pe Sorana Cîrstea urcând alte cinci locuri, până pe poziția cu numărul 66.

Sorana Cîrstea

  • Sorana cirstea 2025
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Sorana Cîrstea, adversară abordabilă în runda inaugurală a Openului American

Sfertfinalistă US Open în urmă cu doi ani, Sorana Cîrstea s-a deplasat la New York plină de încredere, după succesul din Cleveland.

Marți, în a treia zi de competiție, Sorana Cîrstea o va întâlni pe Solana Sierra, din Argentina (74 WTA).

Articol recomandat de stirileprotv.ro
România atrage muncitori calificați din Asia. Ce salarii primesc sudorii, electricienii și inginerii străini
Rom&acirc;nia atrage muncitori calificați din Asia. Ce salarii primesc sudorii, electricienii și inginerii străini
ULTIMELE STIRI
Real Madrid, fără milă cu echipa lui Horațiu Moldovan: Mbappe, prestație spectaculoasă
Real Madrid, fără milă cu echipa lui Horațiu Moldovan: Mbappe, prestație spectaculoasă
A &icirc;nnebunit Medvedev? Fostul campion de la US Open a făcut un circ nemaivăzut și a sf&acirc;rșit eliminat &icirc;n primul tur la New York
A înnebunit Medvedev? Fostul campion de la US Open a făcut un circ nemaivăzut și a sfârșit eliminat în primul tur la New York
Daniel Pancu e gata să revină pe banca unei echipe. Ce condiții pune fostul selecționer U21
Daniel Pancu e gata să revină pe banca unei echipe. Ce condiții pune fostul selecționer U21
FCSB, greșeala care explică prăbușirea: ce a putut să facă echipa campioană, &icirc;n vară
FCSB, greșeala care explică prăbușirea: ce a putut să facă echipa campioană, în vară
Starul de 117 milioane de euro dă semne de revenire. I-a &icirc;nc&acirc;ntat pe fanii care l-au aplaudat la scenă deschisă: Iubesc fotbalul!
Starul de 117 milioane de euro dă semne de revenire. I-a încântat pe fanii care l-au aplaudat la scenă deschisă: "Iubesc fotbalul!"
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
&bdquo;Cutremur&ldquo; la CFR din cauza lui Louis Munteanu: decizia atacantului și reacția clubului

„Cutremur“ la CFR din cauza lui Louis Munteanu: decizia atacantului și reacția clubului

FCSB &ndash; FC Argeș 0-2: campioana, surclasată, &icirc;ntr-o situație catastrofală &icirc;n clasament

FCSB – FC Argeș 0-2: campioana, surclasată, într-o situație catastrofală în clasament

Veste proastă pentru FCSB &icirc;naintea returului cu Aberdeen! Experții le taie aripile roș-albaștrilor

Veste proastă pentru FCSB înaintea returului cu Aberdeen! Experții le taie aripile roș-albaștrilor

Presa internațională r&acirc;de de Rom&acirc;nia. Urmăriți cea mai... . Ce spune de FRF

Presa internațională râde de România. "Urmăriți cea mai...". Ce spune de FRF

Gigi Becali, avertisment pentru jucătorul căruia i-a făcut o promisiune importantă: &rdquo;N-a contat deloc! E greu să mai aibă șanse!&rdquo;

Gigi Becali, avertisment pentru jucătorul căruia i-a făcut o promisiune importantă: ”N-a contat deloc! E greu să mai aibă șanse!”

Gigi Becali a luat &bdquo;palma&ldquo; care ustură rău de tot: răzbunarea omului pe care l-a batjocorit!

Gigi Becali a luat „palma“ care ustură rău de tot: răzbunarea omului pe care l-a batjocorit!

CITESTE SI
Rom&acirc;nia atrage muncitori calificați din Asia. Ce salarii primesc sudorii, electricienii și inginerii străini

stirileprotv România atrage muncitori calificați din Asia. Ce salarii primesc sudorii, electricienii și inginerii străini

&bdquo;C&acirc;t s-a &icirc;ngrășat!&rdquo;. Shakira, pusă la zid de fani după ce a apărut &icirc;n costum de baie

protv „Cât s-a îngrășat!”. Shakira, pusă la zid de fani după ce a apărut în costum de baie

De ce crede Donald Trump că merită Premiul Nobel pentru Pace. Lista celor șapte războaie pe care susține că le-a oprit

stirileprotv De ce crede Donald Trump că merită Premiul Nobel pentru Pace. Lista celor șapte războaie pe care susține că le-a oprit

Guvernatorul regiunii Kursk avertizează: &bdquo;Atacurile ucrainene pun &icirc;n pericol securitatea nucleară&rdquo;

stirileprotv Guvernatorul regiunii Kursk avertizează: „Atacurile ucrainene pun în pericol securitatea nucleară”

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: Aberdeen - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Aberdeen - FCSB


00:00
UFC
UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UFC
(RO) UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UEFA Europa League
FC DRITA - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FC DRITA - FCSB


00:00
UFC
UFC Fight Night: Dolidze vs Hernandez


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - FC DRITA


00:00
UEFA Europa League
FCSB - FC DRITA


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!