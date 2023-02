Va putea să joace Djokovic în Statele Unite? Cum a răspuns fratele lui Nole

Sârbul Novak Djokovici aşteaptă un răspuns din partea autorităţilor americane pentru a vedea dacă va putea participa la turneele din SUA, deşi nu este vaccinat împotriva covid-19, relatează Le Figaro.

Din 2019, Djokovici nu a fost prezent la turneele americane, din cauza restricţiilor din pandemie, el nefiind vaccinat.

De ce depinde prezența lui Djokovic în SUA

Însă în acest an situaţia s-ar putea schimba. Fratele sportivului, Djordje Djokovic, a declarat pentru Tanjug că sportivul a făcut tot ce trebuie pentru a încerca să obţină autorizaţia de acces în SUA.

“Din nefericire, nu depinde de noi. Novak are nevoie de o derogare pentru a intra în Statele Unite, având în vedere faptul că ei încă nu îi lasă pe vizitatorii nevaccinaţi să intre în ţară”, a explicat fratele sportivului.

Dacă va obţine o derogare, Novak Djokovici va putea participa la turneele de la Miami şi Indian Wells. “Decizia va veni în câteva zile”, a precizat Djordje Djokovic, potrivit news.ro.

Novak Djokovic: „E greu să compari generațiile, dar simt că am dat ce am avut mai bun”

Nole a vorbit recent despre dezbaterea The GOAT.

„În primul rând, trebuie să spun că sunt onorat și privilegiat să fac parte din această discuție. În al doilea rând, îi onorez și îi admir pe toți sportivii mari care au bătut drumul înaintea noastră, ca noi să putem fi aici.

E dificil să întreții o conversație despre asta, pentru că fiecare generație e diferită. În urmă cu 30-40 de ani, trei din patru Grand Slam-uri se jucau pe iarbă, se foloseau rachete de lemn. Tehnologia a avansat atât de mult, lucrurile s-au schimbat.

E greu să compari generațiile, dar simt că am dat ce am avut mai bun. Dacă oamenii mă văd ca pe unul dintre cei mai buni jucători care au practicat vreodată acest sport, le sunt recunoscător,” a declarat „Nole” pentru Wide World of Sports.

VIDEO | Andrei Pavel, la Poveștile Sport.ro