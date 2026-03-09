Emma Răducanu (24 WTA) a fost învinsă fără drept de apel de americanca Amanda Anisimova, a şasea favorită, cu 6-1, 6-1, duminică, în runda a treia a turneului WTA 1.000 de la Indian Wells (California).

Jucătoarea de origine română s-a înclinat după numai 52 de minute, dar a părut să se confrunte cu probleme fizice, potrivit Agerpres, deoarece a refuzat de mai multe ori să alerge după mingi scurte. Răducanu a suferit şi la serviciu, reuşind doar două mingi direct câştigătoare (winners), faţă de 21 ale adversarei.

Belarusa Aryna Sabalenka s-a calificat în optimi după un succes facil în faţa româncei Jaqueline Cristian, cu 6-4, 6-1, iar următoarea sa adversară va fi japoneza Naomi Osaka, după ce aceasta a trecut de Camila Osorio cu 6-1, 3-6, 6-1. Osaka a cucerit trofeul la Indian Wells în 2018, iar Sabalenka a jucat finalele din 2023 şi 2025.

A patra favorită, Coco Gauff, a fost nevoită să abandoneze la scorul de 6-2, 2-0 pentru filipineza Alexandra Eala.

Rezultatele înregistrate, duminică, în turul al treilea la simplu feminin la BNP Paribas Open (hard):

Aryna Sabalenka (Belarus/N.1) - Jaqueline Cristian (România) 6-4, 6-1

Naomi Osaka (Japonia/N.16) - Maria Camila Osorio (Columbia) 6-1, 3-6, 6-1

Victoria Mboko (Canada/N.10) - Ana Kalinskaia (Rusia/N.23) 6-4, 6-1

Amanda Anisimova (SUA/N.6) - Emma Răducanu (Marea Britanie/N.25) 6-1, 6-1

Alexandra Eala (Filipine/N.31) - Coco Gauff (SUA/N.4) 6-2, 2-0 (abandon Gauff)

Linda Noskova (Cehia/N.14) - Sorana Cîrstea (România) 6-7 (5/7), 6-4, 6-4

Talia Gibson (Australia) - Clara Tauson (Danemarca/N.17) 7-6 (7/2), 4-6, 6-4

Jasmine Paolini (Italia/N.7) - Ajla Tomljanovic (Australia) 7-5, 5-7, 6-1