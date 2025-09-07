Anisimova a jucat a doua sa finală consecutivă de Mare Şlem, după ce fusese surclasată de poloneza Iga Swaitek cu 6-0, 6-0 la Wimbledon.

Amanda Anisimova a zis tot ce avea pe suflet după ce a capotat în finala US Open 2025



''Am simţit tot meciul că nu joc cel mai bun tenis al meu. Am impresia că în finală am fost foarte nervoasă. E ceva la care încerc să lucrez, dar mi-ar fi plăcut să joc mai agresiv. Ea (Sabalenka) a jucat foarte bine, foarte agresiv, a făcut lucrurile cum trebui şi asta mi-a complicat misiunea. Nu am câştigat, deci nu a făcut destul. Asta e realitatea şi trebuie să o accept. Am sentimentul că m-aş bătut mai mult aş fi avut şanse mai mari'', a spus Anisimova, după meci, potrivit Agerpres.



''M-am simţit clar mai bine fizic. Bineînţeles că eram nervoasă, dar am învăţat din ultima finală de Mare Şlem. Am tratat turneul (US Open) ca şi cum aş fi alergat un maraton. M-am antrenat cât de tare am putut, indiferent de oboseală. Am încercat să facă totul bine, pentru a avea cea mai bună şansă de a câştiga, dar pur şi simplu nu a fost destul'', a mai declarat Anisimova.



Americanca a adăugat că a avut sentimentul că este presată şi i-a fost dificil să îşi găsească ritmul: ''Ştiam că trebuie să fiu jucătoarea mai agresivă dacă vreau să câştig. Dar ea a jucat un super tenis de la începutul meciului. Este numărul unu mondial şi o admir sincer. Munceşte enorm şi din acest motiv este în această poziţie''.



Anisimova a comentat şi cum a simţit această finală comparativ cu cea de la Wimbledon: ''Cred că am ieşit mai bine, având în vedere că mi-am adus aminte de Wimbledon în fiecare zi în cele două săptămâni de turneu. Am încercat să întorc asta în avantajul meu. Bineînţeles, meciul acesta a fost mai bun decât ultima finală, dar este totuşi dificil''.



Amanda Anisimova conduce cu 6-4 în meciurile directe cu Sabalenka, în ciuda înfrângerii de la Flushing Meadows. Pentru finala jucată a New York, Anisimova s-a ales cu 2,5 milioane şi va urca pe locul patru în lume.

