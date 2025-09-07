Pentru ''Super Vulturi'' au jucat vedete precum Ademola Lookman , Victor Osimhen , Alex Iwobi sau Cyriel Dessers .

Nigeria rămâne în cursa pentru Campionatul Mondial din 2026 în grupa Africii de Sud, după ce a învins Rwanda cu scorul de 1-0, sâmbătă, pe teren propriu, la Uyo, în Grupa C a preliminariilor africane.

Anterior, sud-africanii, cu Siyabonga Ngezana de la FCSB lăsat pe banca de rezerve, au câștigat lejer în deplasare, 3-0 cu Lesotho.

Africa de Sud este lider în grupă, cu 16 puncte, urmată de Benin, cu 11 puncte, Nigeria, 10 puncte, Rwanda, 8 puncte, Lesotho, cu 6 puncte, Zimbabwe, 4 puncte.

Marți, urmează ”șocul” grupei, Africa de Sud - Nigeria, meci care se joacă pe Free State Stadium din Bloemfontein.

Câştigătoarele celor nouă grupe preliminare se califică direct la CM 2026, iar cele mai bune patru formaţii de pe locul secund vor juca baraje de calificare.

