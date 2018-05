"Am incredere in el, asa mi-a spus!" Reactia lui Darren Cahill dupa debutul Simonei de la Madrid! Ce i-a transmis

FINALA CHAMPIONS LEAGUE LIVERPOOL - REAL MADRID E IN DIRECT LA PRO TV PE 26 MAI! Finala Europa League: miercuri, 16 mai, 21:45, in direct la PRO TV: Atletico - Marseille!

Simona Halep a inceput perfect la turneul lui Tiriac de la Madrid: 6-1; 6-0 cu rusoaica Ekaterina Makarova.

La acest turneu, Simona il are alaturi de ea pe australianul Darren Cahill, care nu a insotit-o la Stuttgart.

Cahill i-a transmis Simonei ca isi poate face sperante pentru o noua performanta importanta in capitala Spaniei. Romanca a castigat ultimele doua editii ale turneului de la Madrid.

"Am vorbit cu Darren dupa meciul cu Makarova, l-am intrebat cum i s-a parut. Mi-a spus ca totul a fost perfect, ca m-am descurcat excelent. Am incredere in el. Mi-a zis ca daca o voi tine tot asa, nu voi avea probleme", a spus Simona intr-o conferinta de presa.

