Simona Halep si-a aflat adversara din turul 2 de la Madrid: "Stiu ca e o jucatoare completa, a castigat cateva titluri anul asta"

Simona Halep se va duela cu Elise Mertens in turul 2 al turneului de la Madrid.

Simona Halep s-a calificat fara emotii in turul 2 de la Madrid, dupa ce a invins-o pe Ekaterina Makarova. In turul al doilea, ea se va duela cu belgianca Elise Mertens, in varsta de 22 de ani.

Mertens, locul 19 WTA, a trecut de Alison Van Uytvanck cu 6-4, 6-4.

Simona Halep a comentat si ea duelul cu Elise Mertens.

"Stiu ca este o jucatoare completa, lupta pana la capat, are un joc bun pe zgura, a castigat cateva titluri anul acesta. Va fi un meci dificil, incerc sa ma concentrez numai pe jocul meu, pe persoana mea si sa dau tot ce am mai bun in urmatorul meci ca sa castig", a spus Simona Halep, citata de Digisport.

In 2018, Elise Mertens a castigat turneele de la Hobart, unde a invins-o pe Mihaela Buzarnescu, Lugano si Rabat.