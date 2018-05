15.00 SIMONA HALEP - ELISE MERTENS, turul 2 la Madrid // Probleme medicale pentru jucatoarea din Belgia inaintea meciului cu Simona

Simona Halep incearca sa-si apere trofeul castigat in ultimii 2 ani.

Elise Mertens este adversara Simonei Halep in turul 2 al turneului WTA de la Madrid - jucatoarea din Belgia urma sa participe si in proba de dublu insa a decis sa se retraga din cauza unor probleme de sanatate! Ramane de vazut daca Mertens isi va reveni pana la ora meciului contra Simonei Halep.



"Stiu ca este o jucatoare completa, lupta pana la capat, are un joc bun pe zgura, a castigat cateva titluri anul acesta. Va fi un meci dificil, incerc sa ma concentrez numai pe jocul meu, pe persoana mea si sa dau tot ce am mai bun in urmatorul meci ca sa castig" a spus Simona Halep pentru Digi Sport.

Daca o invinge pe Mertens, Simona Halep va juca in turul urmator cu castigatoarea partidei dintre Kristyna Pliskova si Sara Sorribes Tormo.

Simona Halep si Elise Mertens nu s-au mai intalnit pana acum intr-un meci oficial.

Simona Halep ramane pe primul loc

Halep, care a ajuns la 27 de saptamani ca lider WTA si ocupa locul 13 intr-o ierarhie all time, isi pastreaza avansul de 1.265 de puncte fata de a doua clasata, daneza Caroline Wozniacki, dar va avea o saptamana dificila la Madrid, unde trebuie sa isi apere titlul pentru a fi sigura ca ramane pe primul loc in lume.

Garbine Muguruza completeaza podiumul, la aproape 2.000 de puncte de Halep.