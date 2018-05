HALEP LA MADRID | Simona Halep - Ekaterina Makarova, in primul tur la Madrid! Cu cine au picat Cirstea, Begu si Buzarnescu

Incepe turneul de la Madrid.

FINALA CHAMPIONS LEAGUE LIVERPOOL - REAL MADRID E IN DIRECT LA PRO TV PE 26 MAI! Finala Europa League: miercuri, 16 mai, 21:45, in direct la PRO TV: Atletico - Marseille!

Simona Halep, numarul unu mondial, o va infrunta pe rusoaica Ekaterina Makarova in prima runda a turneului WTA de la Madrid, pe care l-a castigat in ultimii doi ani, potrivit tragerii la sorti efectuate vineri.

Halep are 4-2 in meciurile directe cu Makarova (29 ani, 32 WTA), toate avand loc pe hard. In cel mai recent duel, anul acesta, la Doha, Simona s-a impus cu 6-3, 6-0.

Pe tabloul principal de simplu se mai afla trei romance, Sorana Cirstea, Irina Begu si Mihaela Buzarnescu.

Cirstea (28 ani, 35 WTA) va juca in prima runda contra cehoaicei Katerina Siniakova (21 ani, 51 WTA), pe care a invins-o in 2017, la Eastbourne, cu 6-3, 6-2, in primul tur.

Begu (27 ani, 36 WTA) va avea o adversara foarte dificila, letona Jelena Ostapenko (20 ani, 5 WTA), in fata careia Irina a castigat singurul meci direct, in 2014, in Fed Cup, cu 6-3, 6-3.

Mihaela Buzarnescu (30 ani, 37 WTA), aflata intr-o forma buna, va avea si ea o adversara de top, rusoaica Maria Sarapova (31 ani, 53 WTA). Sarapova a invins-o pe Mihaela, cu 6-3, 6-0, la inceputul anului, in primul tur la Shenzhen.

Kristina Mladenovic, finalista de anul trecut, va juca in runda inaugurala cu CoCo Vandeweghe (SUA), iar daneza Caroline Wozniacki, a doua favorita, va primi replica australiencei Daria Gavrilova.

Si in calificari vor evolua doua romance, Irina Bara (23 ani, 154 WTA) o va infrunta pe Kristyna Pliskova (26 ani, 74 WTA) in primul tur, iar Ana Bogdan (25 ani, 67 WTA) o va intalni pe japoneza Miyu Kato (23 ani, 139 WTA).

Turneul are o reteta financiara de 6.685.828 dolari.