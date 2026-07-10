Reacția lui Novak Djokovic după ce a fost eliminat la Wimbledon: ”E motivul pentru care mă forțez să joc. Sunt dezamăgit”

Reacția lui Novak Djokovic după ce a fost eliminat la Wimbledon: ”E motivul pentru care mă forțez să joc. Sunt dezamăgit” Tenis
SPORT.RO
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Novak Djokovic a fost oprit de Jannik Sinner în semifinalele de la Wimbledon.

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În două ore și jumătate aproape, Sinner l-a învins pe Nole cu 6-4, 6-4, 6-4. Italianul și-a luat revanșa după ce Djokovic l-a învins la Australian Open, în semifinale, la începutul anului.

Reacția lui Novak Djokovic după ce a fost eliminat la Wimbledon: ”E motivul pentru care mă forțez să joc. Sunt dezamăgit”

După meci, Novak Djokovic a evidențiat că e dezamăgit pentru eșecul din semifinalele de la Wimbledon. Tenismenul a explicat că și-ar fi dorit să câștige turneul din Marea Britanie.

”Anul trecut am ajuns în 4 semifinale. Anul acesta, din 3 turnee de Grand Slam, am ajuns într-o finală și o semifinală. Pentru 99% dintre jucători, acesta ar fi un rezultat foarte bun la Grand Slam, dar pentru mine nu este suficient.

Pentru că sunt binecuvântat și blestemat să fiu obișnuit cu ceva de cel mai înalt nivel în ceea ce privește rezultatele și realizările. Într-un fel, mă confrunt și cu mine însumi. Îmi spun că este uimitor că încă pot juca la un nivel atât de înalt.

Dar, în același timp, am întotdeauna cele mai mari așteptări de la mine. Este un fel de luptă internă a ceea ce am trăit timp de peste 20 de ani din cariera mea, care au fost obiectivele, așteptările... și încerc să echilibrez totul și să fiu puțin mai umil în acest sens. Încă mă bucur de fiorul competiției.

Bineînțeles că sunt dezamăgit. Bineînțeles că am vrut să câștig Wimbledon. Acesta este motivul pentru care încă mă forțez atât de mult. Tocmai am pierdut în fața unui jucător mai bun”, a spus Djokovic.

Sârbul rămâne cu 24 de titluri de Mare Șlem în cariera sa. De cealaltă parte, Sinner, numărul 1 mondial, are patru turnee de Mare Șlem câștigate în cariera sa.

Finala de la Wimbledon are loc duminică, de la 18:00, între Sinner și Alexander Zverev.

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