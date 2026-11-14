Pare greu de crezut acum dar, în 2019, Simona Halep o învingea pe Bianca Andreescu, la Turneul Campioanelor, într-unul din cele mai mediatizate meciuri de tenis, în România, din ultimii mulți ani.

Astăzi, la șapte ani de la acel duel memorabil, încheiat cu victoria Simonei, 3-6, 7-6, 6-3, cariera lui Halep s-a încheiat de mult, în timp ce traseul profesional al Biancăi a fost marcat de accidentări și absențe îndelungate din circuit. De aici, și motivul pentru care, la un moment dat, despre Andreescu se vorbea la timpul trecut, ca despre o sportivă care a încheiat socotelile cu tenisul de nivel înalt.

Și, totuși, spre lauda ei, deși s-a realizat din punct de vedere financiar și a strâns 10,200,496 de dolari numai din premiile câștigate la turnee, „Bibi“ se încăpățânează să revină în prim planul circuitului WTA. În cel mai bun moment al carierei sale, jucătoarea care a făcut primii pași în tenis, la Pitești, a atins locul 4 mondial, în octombrie 2019.

Astăzi, canadianca de 26 de ani, născută din părinți români, e departe de elita tenisului feminin. Dar a trecut la munca de jos, cu gândul de a-și relansa cariera!

Bianca Andreescu se pregătește pentru a patra finală succesivă

După ce a încheiat socotelile cu întrecerile WTA, în acest sezon, în luna septembrie, Andreescu a refuzat să meargă în vacanță. Din acel moment, în încercarea de a atinge o formă cât mai bună pentru sezonul 2027, Bianca a început să joace la foc automat, la turneele Challenger. Un fel de liga a doua a tenisului, dar unde Andreescu are ocazia de a-și îmbunătăți jocul. Și, deocamdată, rezultatele sunt dătătoare de speranță.

În acest moment, în ultimele sale 19 partide în turneele Challenger, Andreescu are 18 victorii! Pe rând, Bianca a cucerit titlul, la Rovereto (Italia) și la Queretaro (Mexic), pierzând apoi finala de la Cali (Columbia). Și pentru „Bibi“ urmează o nouă finală, a patra la rând!

Astăzi, de la ora 19:00, ora României, Andreescu o va întâlni pe Elizabeth Mandlik (SUA, 25 de ani, 237 WTA), în ultimul act al Challenger-ului de la Sopo (Columbia). În caz de victorie, Andreescu va acumula 900 de puncte și va ajunge pe locul 77 WTA, începând de luni.

Andreescu va reveni pe tabloul principal al turneelor majore

Faptul că deja și-a asigurat intrarea în Top 100 mondial – e pe locul 84 în clasamentul live, actualizat în timp real – îi garantează lui Andreescu prezența pe tabloul principal al turneelor de Grand Slam, în 2027.

În acest sezon, care se apropie de final, Bianca a fost nevoită să joace, în calificări, la US Open, Wimbledon și French Open. Din păcate pentru ea, doar la Wimbledon a pătruns pe tabloul principal, dar a fost învinsă, în turul I. În cel mai bun moment al carierei sale, Andreescu a câștigat US Open, în 2019. În rest, la Australian Open n-a depășit niciodată turul 2, iar la French Open și la Wimbledon, cele mai bune rezultate ale sale au însemnat prezențe, în turul 3.