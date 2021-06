Roger Federer si Rafael Nadal au sarbatorit victoriile Elvetiei si Spaniei in cea mai nebuna zi din istoria Campionatului European de fotbal: ce au postat tenismenii pe retelele sociale

Roger Federer a fost fanul #1 al Elvetiei in optimea de finala castigata in defavoarea campioanei mondiale, Franta.



Campioana mondiala, ingropata de Mbappe la loviturile de departajare! Elvetia, calificata in sferturi dupa un meci fabulos pe Arena Nationala! Aici ai tot ce s-a intamplat pe www.sport.ro

Roger Federer a ramas treaz pana in tarziul serii pentru a urmari intreaga partida castigata la penalty-uri de selectionata Elvetiei in defavoarea campioanei mondiale, Franta, in faza optimilor de finala ale UEFA EURO 2020, in conditiile in care va juca marti la Wimbledon, in primul tur, contra francezului Adrian Mannarino.

"O lupta extraordinara, ati aratat o inima mare, iar acum suntem in sferturi!" a scris cel mai titrat tenismen din istoria sportului pe retelele sociale, la scurt timp dupa ce echipa antrenata de Vladimir Petkovic a ajuns in faza ultimelor opt echipe ale Campionatului European.

In legatura cu Yann Sommer, portarul Elvetiei care a jucat un rol decisiv in obtinerea calificarii, parand lovitura de la 11 metri trimisa modest de Kylian Mbappe, Roger Federer a distribuit o postare publicata de Copa90, in care acestia au scris despre Sommer ca a urmarit de pe banca de rezerve esecul scor 2-5 suferit de Elvetia in fata Frantei la Campionatul Mondial de fotbal din 2014.

La fel ca Roger Federer, Rafael Nadal a fost aproape de echipa nationala a tarii sale, in ceea ce a fost una dintre cele mai spectaculoase zile din istoria Campionatului European de fotbal. Spania a invins Croatia scor 5-3, inscriind doua goluri in prelungiri.

"Ce meci din partea Spaniei! Felicitari, baieti si va urez multa forta pentru sferturile de finala! Hai, Spania!" a scris Rafael Nadal pe Twitter la finalul meciului de 8 goluri dintre Spania si Croatia.

In sferturile de finala ale UEFA EURO 2020, echipele Elvetiei si Spaniei se vor duela in meci direct, vineri, 2 iulie, la St. Petersburg, incepand cu ora 19:00. Partida va putea fi urmarita in direct pe PRO TV si VOYO.