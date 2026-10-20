GALERIE FOTO Pa pa, mediocritate? Bianca Andreescu, prim trofeu notabil, după 7 ani de „secetă”. Cât a urcat în clasament

Pa pa, mediocritate? Bianca Andreescu, prim trofeu notabil, după 7 ani de „secetă”. Cât a urcat în clasament Tenis
Marcu Czentye
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Bianca Andreescu se poate gândi la o relansare a carierei, după o săptămână grozavă în Italia.

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Din articol

Pentru prima oară, după US Open 2019, turneu care a marcat cel mai mare succes al său în tenis, Bianca Andreescu (26 de ani) a reușit să câștige un trofeu de calibru WTA 125k sau superior.

Sportiva canadiană a triumfat în competiția WTA 125 de la Rovereto, Italia, desfășurată pe hard, în sală.

Bianca Andreescu, titlu de campioană în turneul WTA 125k de la Rovereto

Cinci victorii a legat Bianca Andreescu la Rovereto, unde a pierdut un singur set, în fața principalei favorite la câștigarea trofeului, Antonia Ruzic. Andreescu a învins-o pe croată, în turul secund, la capătul unei lupte de 3 ore și 25 de minute, scor 7-5, 3-6, 7-5.

După victorii cu Ristic, Ruzic, Stefanini și Havlickova, Andreescu s-a impus în finala cu Dominika Salkova (112 WTA), scor 7-6 (2), 6-2, după 84 de minute.

Andreescu, 35 de victorii în 2026 și fără îngrijorări mari cu accidentările

Andreescu ajunge la 35 de victorii și 18 înfrângeri într-un sezon în care și-a propus să acumuleze mai multe meciuri în circuitul ITF.

În prima parte a anului, Andreescu a triumfat în America la două competiții de calibru ITF W35, respectiv W75, la Bradenton și Vero Beach, Florida.

Bianca Andreescu

  • Bianca andreescu toronto 2026 01
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Bianca Andreescu, înapoi în plutonul care urmărește acces direct la turneele de mare șlem

Succesul nu înseamnă mult pentru Bianca Andreescu doar în plan psihologic, jucătoarea nord-americană cu părinți români acumulând încredere atât ca joc, cât și în propriile puteri fizice, după sezoane în care a fost măcinată de accidentări.

Victoria îi conferă Biancăi Andreescu un salt de 36 de locuri în clasament, care o împinge până pe poziția 132 în ierarhia mondială.

Andreescu se apropie, așadar, cu câteva săptămâni înaintea încheierii sezonului, de primele 120 de poziții ale clasamentului, care conferă șanse crescute la acces direct în cele mai importante competiții ale stagiunii WTA.

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