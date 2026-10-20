Pentru prima oară, după US Open 2019, turneu care a marcat cel mai mare succes al său în tenis, Bianca Andreescu (26 de ani) a reușit să câștige un trofeu de calibru WTA 125k sau superior.

Sportiva canadiană a triumfat în competiția WTA 125 de la Rovereto, Italia, desfășurată pe hard, în sală.

Bianca Andreescu, titlu de campioană în turneul WTA 125k de la Rovereto

Cinci victorii a legat Bianca Andreescu la Rovereto, unde a pierdut un singur set, în fața principalei favorite la câștigarea trofeului, Antonia Ruzic. Andreescu a învins-o pe croată, în turul secund, la capătul unei lupte de 3 ore și 25 de minute, scor 7-5, 3-6, 7-5.

După victorii cu Ristic, Ruzic, Stefanini și Havlickova, Andreescu s-a impus în finala cu Dominika Salkova (112 WTA), scor 7-6 (2), 6-2, după 84 de minute.

Andreescu, 35 de victorii în 2026 și fără îngrijorări mari cu accidentările

Andreescu ajunge la 35 de victorii și 18 înfrângeri într-un sezon în care și-a propus să acumuleze mai multe meciuri în circuitul ITF.

În prima parte a anului, Andreescu a triumfat în America la două competiții de calibru ITF W35, respectiv W75, la Bradenton și Vero Beach, Florida.